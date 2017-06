Rodriguez: "Felice di stare qui, aiuterò la squadra"

"Mi piace questa maglia e sono molto felice di giocare qui. Sono felice di giocare l'Europa League e spero di aiutare la squadra, ma vogliamo fare bene anche in campionato per tornare in Champions League". Racconta così Ricardo Rodriguez, neo acquisto del Milan, il suo stato d'animo in vista della nuova avventura. Il terzino sinistro, proveniente dal Wolfsburg, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Il neo rossonero, intervistato da Milan Tv, ha visitato il museo di Casa Milan soffermandosi di fronte alla maglia di Franco Baresi: "Una leggenda, un grandissimo giocatore. Ma mi sono sempre piaciuti altri giocatori del Milan, come Gattuso, Ronaldinho, Maldini". "Darò il massimo per rendere felici i tifosi, voglio dimostrare il mio valore", la promessa di Rodriguez. "Se preferisco giocare in una difesa a 3 o a 4? Giocherò come chiede l'allenatore", ha aggiunto.