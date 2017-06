Calciomercato: Roma, avviata trattativa per Darmian: i dettagli

La Roma è in cerca di terzini e il nome di queste ultime ore è quello di Darmian, il nazionale italiano attualmente alla corte di Mourinho allo United. I giallorossi hanno avanzato l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 mln. La trattativa è già avviata. Il classe ’89 può giocare su entrambe le fasce ed è un profilo che piace molto a Monchi, che è in cerca, per i vari campionati, di profili che fanno al caso della Roma. Nonostante una parte finale di stagione da protagonista, Matteo Darmian potrebbe approdare nuovamente in Italia, nell’anno del Mondiale.

a cura di Matteo Tombolini