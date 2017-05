Roma: da Lindelof a Pellegrini, tutti i nomi in entrata sul taccuino di Monchi

Nonostante una discreta stagione (anche se un po’ confusionaria) la Roma si prepara a una totale rivoluzione, a partire della panchina, dato che Spalletti sicuramente andrà via.

Fronte allenatore: Di Francesco in pole

Dopo l’addio si Spalletti la società ha deciso di puntare su un allenatore italiano e giovane. La scelta è ricaduta su Eusebio di Francesco che verosimilmente sarà il prossimo manager giallorosso. L’allenatore del Sassuolo conosce già l’ambiente, dato che l’ha già assaggiato come calciatore: sarà lui l’uomo capace di riportare un trofeo a Roma?

Consigli vice Alisson

Potrebbe instaurarsi una sinergia con il Sassuolo. Infatti, molti giocatori neroverdi sono di proprietà della Roma o prodotti del vivaio giallorosso. Inoltre, alcuni potrebbero fare il percorso inverso e finire nella capitale: uno di questi potrebbe essere Andrea Consigli che andrebbe in giallorosso per fare il vice-Alisson.

La difesa: gente matura ma anche...Acerbi

Non solo un nome ma svariati profili sono stati sondati dalla Roma. Con il possibile addio di Manolas o Rudigerurge trovare un rimpiazzo di livello. Il sogno sarebbe rappresentato da Lindelof, ma lo svedese ha un prezzo troppo alto per gli standard giallorossi. Un altro profilo che piace è Acerbi che conosce bene di Francesco e ha dimostrato di poter fare bene anche in una big. La concorrenza però è forte: il difensore infatti è un pallino di Sabatini e piace quindi all’ Inter ma anche la Fiorentina è vigile su di lui. Il nome più fattibile è quello di Rodrigo Caio (pallino del ds Monchi), difensore brasiliano seguito anche a gennaio: la valutazione è di circa 15 milioni di euro. C’è da battere anche la concorrenza di Inter e Napoli.

Centrocampo: Politano no, Pellegrini sì

Molto probabilmente rimarrà in neroverde il centrocampista offensivo Matteo Politano, non più sotto vincoli contrattuali con la Roma. In giallorosso tornerà invece quasi sicuramente Pellegrini, che verrà acquistato per una cifra complessiva di 10 milioni (1,3 già pagati e 9 da versare in estate). Il centrocampista, dopo la trafila giovanile, tornerà a Roma per fare il titolare. Chi non tornerà a Roma invece è il classe ’95, Mazzitelli. Per la linea mediana piace Barella, classe ’97 del Cagliari anche se non è il solo. Un altro obiettivo infatti è Milan Badelj. Dell’interesse per il centrocampista da parte della Roma ve ne parliamo dalla scorsa estate ma il croato ha stregato anche il Milan e Montella. Prenderà il diretto per Milano centrale o sbarcherà a Roma Termini?

Valzer delle punte? No grazie

Edin Dzeko dovrebbe restare nella capitale a meno di clamorose offerte ma avrà bisogno di un vice, per rifiatare in ottica del doppio impegno Champions-campionato. Un’idea potrebbe essere il francese Defrel, giocatore diametralmente opposto ma che la Roma aveva già cercato a gennaio (senza successo). Per quanto riguarda le ali, invece, non vedremo con la maglia giallorossa Ricci, che anch’egli rimarrà a Sassuolo. Tante possibilità e piste per la Roma: quali andranno in porto? Tutto dipenderà dall’allenatore…

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

