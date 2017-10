Roma, Di Francesco: "Contro il Napoli per crescere ancora"

Roma, 8 ott. (LaPresse) - “Credo che stiamo crescendo, è un aspetto molto positivo e mi auguro di poter proseguire in questo percorso a partire dalla sfida di sabato contro il Napoli”. Così Eusebio Di Francesco durante l'inaugurazione di un Roma Club intitolato a suo nome a San Giovanni Teatino, non lontano dalla sua Pescara. “È emozionante essere festeggiato da tanti amici e da tifosi della Roma. Non avevo dubbi, anche questo momento positivo aiuta ad avvicinare alla squadra e all’allenatore. La cosa bella - ha aggiunto - è anche che ci siano anche tifosi non della Roma che però sono legati alla persona e all’uomo”. “La sosta prima di Roma-Napoli? Se sia un bene o un male non si sa mai. Ma dato che qualche giocatore è uscito un po’ malconcio da San Siro, avere qualche giorno in più ci può permettere di poterlo recuperare per la sfida di sabato”, ha concluso il tecnico giallorosso come riporta il sito del club.