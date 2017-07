Roma, Di Francesco: "Mahrez? Cerchiamo qualcuno con le sue caratteristiche"

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, parla così del possibile arrivo di Riyad Mahrez in giallorosso durante la conferenza stampa pre-PSG: "Non devo fare una campagna pubblicitaria, magari lo stiamo seguendo ma non entro in merito. Noi cerchiamo un mancino che giochi a destra e lui ha queste caratteristiche".

