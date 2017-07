Roma, Di Francesco: "Squadra ha mostrato voglia di fare quello che chiedevo"

Pinzolo, 11 lug. (LaPresse) - "Sono molto soddisfatto del primo tempo, non tanto per i gol ma per la voglia di fare ciò che avevo chiesto". Eusebio Di Francesco ha tracciato un bilancio positivo della prima uscita stagionale della sua Roma contro il Pinzolo, battuto 8-0. "Io avevo chiesto alla squadra di cercare di riportare oggi in campo quello su cui avevamo lavorato in questi giorni e così è stato", ha spiegato il tecnico. "Ad esempio vedere Perotti ragionare dietro la punta e venire a prendere la palla dietro le linee è qualcosa su cui stiamo lavorando, così come stiamo lavorando sui tanti giovani che in gara si sono mossi bene. Nella ripresa - ha aggiunto - avevo troppo giocatori fuori ruolo ma avevo in programma di far fare a quasi tutti 45' minuti e quindi ho dovuto adattare diversi giocatori anche in ruoli non loro e lo sviluppo della manovra di conseguenza non è stato pulito come nella prima frazione". Di Francesco si è detto "contento della disponibilità di tutti i giovani e della loro voglia di voler replicare quanto fatto in questi giorni". Un giudizio sulla prova del neo acquisto Gonalons: "Oggi ha cercato spesso la verticalità rispetto agli allenamenti e di questo sono contento". "Cosa ho chiesto al ds Monchi? Di non avere fretta. Dobbiamo prendere giocatori raggiungibili - ha concluso il tecnico - e che ci facciano fare il salto di qualità. Serve un esterno a destra alto. Oggi in questo ruolo ho dovuto mettere diversi Primavera: non ho infatti voluto mettere lì fuori ruolo un ragazzo della Prima Squadra perché mi piace far giocare i calciatori dove possono esprimersi al meglio".