Roma: edema per Perotti, escluse lesioni per Juan Jesus

Edema al muscolo bicipite femorale per Diego Perotti, escluse lesioni per Juan Jesus. E' questo l'esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti in giornata i due giocatori della Roma. L'argentino "continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno", fa sapere il club giallorosso, mentre il brasiliano "proseguirà il percorso atletico impostato".