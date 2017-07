Roma: otto reti al Pinzolo nel primo test, doppietta di Perotti

Pinzolo, 11 lug. (LaPresse) - Otto reti per la Roma nel primo test stagionale. Nel ritiro di Pinzolo, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno travolto la formazione locale. In evidenza Perotti, autore di una doppietta così come Tumminello. Molti i giovani in campo, schierato anche il nuovo arrivo Gonalons. Questa la sequenza delle reti: pt 7' Perotti su rigore, 12' Castan, 17' Cappa, 26' Tumminello, 28' Ricci, 36' Perotti; st 3' Ciavattini.