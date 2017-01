Roma: primi assaggi di campo per Florenzi a Trigoria

Roma, 17 gen. (LaPresse) - Primi assaggi di campo per Alessandro Florenzi, il centrocampista della Roma reduce dall'operazione ai legamenti del ginocchio lesionati lo scorso 26 ottobre nella partita contro il Sassuolo. A meno di tre mesi dallo stop, Florenzi oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria con il pallone. Pochi palleggi sul campo, da solo, qualche tiro e una primo assaggio prima di rientrare in palestra con il resto della squadra. Una buona notizia per i tifosi giallorossi, il recupero dell'esterno romano procede bene e il rientro in campo non è più così lontano.