Rummenigge: "Bayern Monaco sorpreso dalla decisione di Lahm"

La dirigenza del Bayern Monaco si è detta sorpresa dalla tempistica dell'annuncio del capitano Philipp Lahm di ritirarsi alla fine di questa stagione. Il 33enne difensore tedesco, capitano della Germania campione del Mondo nel 2014, martedì ha annunciato che si sarebbe ritirato con un anno di anticipo rispetto alla durata naturale del suo contratto. Lahm ha anche dichiarato di aver già informato il club che non avrebbe accettato il ruolo di direttore sportivo come era ampiamente previsto. "Il Bayern Monaco è sorpresi dal comportamento di Philipp Lahm e del suo entourage", ha detto il CEO del club Karl-Heinz Rummenigge in una nota. "Fino a ieri c'era in programma di rilasciare una dichiarazione congiunta. Uli Hoeness ed io abbiamo avuto colloqui chiari, intensivi negli ultimi mesi con Philipp circa un potenziale coinvolgimento nella gestione del nostro club. La settimana scorsa ci ha informato che attualmente non era disponibile per la posizione di direttore sportivo e che vuole anticipare il terminare del suo contratto", ha spiegato ancora Rummenigge.