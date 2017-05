Sambenedettese: Moriero nuovo allenatore

Milano, 31 mag. (LaPresse) - La Sambenedettese ha affidato la panchina per la stagione 2017-18 a Francesco Moriero. Lo annuncia il club di Lega Pro in una nota. L'allenatore di origine leccese, che arriva in sostituzione di Stefano Sanderra, sarà presentato alle 17 presso la sala stampa Sabatino D'Angelo dello stadio Riviera delle Palme dall'ad Andrea Fedeli. Dopo una brillante carriera da calciatore, nella stagione 2006-2007 mister Moriero esordisce come allenatore con l'Africa Sports. Sulla panchina del Crotone, Lega Pro Prima Divisione, il 21 giugno 2009 ottiene la promozione in Serie B. Queste le panchine affidate al tecnico: 2006-2007 Africa Sports, 2007-2008 Lanciano (Serie C), 2008-2009 Crotone (Lega Pro Prima Divisione), 2009-2010 Frosinone (Lega Pro Prima Divisione), 2010-2011 Grosseto (Serie B), 2011-2012 Lugano (Serie B), 2012-2013 Grosseto, 2013 Lecce, 2014 Catanzaro, 2016 Catania.