Sampdoria, clamoroso dietrofront di Giampaolo: non arriverà Sneijder

Clamoroso a Genova, sponda blucerchiata, dove Wesley Sneijder sembrava veramente ad un passo ma adesso e saltato tutto. Come vi avevamo ampiamente raccontato il giocatore olandese in settimana firmerà la rescissione contrattuale con il Galatasaray è tra i club più interessati c’era la Sampdoria. La squadra di Giampaolo aveva anche trovato l’accordo con il giocatore sia per quanto riguarda lo stipendio (2,5 milioni annui) sia per quanto riguarda la durata, ovvero un biennale. Quando sembrava tutto indirizzato verso una grandissima operazione di mercato è arrivato lo stop più inatteso: Giampaolo, infatti, avrebbe decisivo di rinunciare a Sneijder non tanto per le sue caratteristiche tecniche, indiscutibili nonostante l’età, ma soprattutto per questioni legate allo spogliatoio.

L’ex Inter, si sa, è un grande professionista ma anche un carattere molto forte, come dimostrato ai tempi del “triplete”, e proprio questo avrebbe spinto l’allenatore blucerchiato a rinunciarvi. Per Giampaolo, infatti, sarebbe troppo rischioso inserire Sneijder in un ambiente come quello blucerchiato, dove Ilicic è stato preso come uomo chiave e dove i 2.5 milioni di euro contrattuali concessi a Sneijder avrebbero raddoppiato il massimo dello stipendio percepito in casa Sampdoria.

Decisione forte e inaspettata quella di Giampaolo che ha deciso, così, di rinunciare ad allenare Wesley Sneijder preferendo lasciare intatto l’equilibrio in spogliatoio.

A cura di Filippo Rivani