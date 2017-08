Sampdoria: Schick è tornato ad allenarsi, partenza rinviata?

Rimane incertissimo il futuro di Patrick Schick. Dopo il mancato approdo alla Juventus per i problemi cardiaci rilevati nelle visite a Torino, si era inserita l’Inter nella trattativa per il giovane attaccante, il quale però ha scelto assieme al suo procuratore di tornare a Genova per prendersi qualche settimana di riflessione e riposo. Ora il giocatore ceco avrebbe ricominciato ad allenarsi con la sua attuale squadra e con i compagni che aveva lasciato solo pochi mesi fa prima delle vacanze, ovviamente ad un’intensità minore rispetto a quella degli altri blucerchiati . Il classe ’96 starebbe dunque riprendendo i ritmi di allenamento gradualmente per cercare di tornare in forma per l’inizio del campionato, ma non è escluso che a fine agosto la sua casa resti la Sampdoria, dato che ci sono ancora molto club interessati al suo straordinario talento.