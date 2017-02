Fatta per Lucas Pratto al San Paolo. Come vi avevamo accennato questa sera, mancava solo l’ok del giocatore per il trasferimento. L’attaccante albiceleste dall’Atletico Mineiro vola in Brasile per circa 6 mln di euro, ovvero metà del cartellino. Il giocatore classe ’88 firmerà un quadriennale con la squadra paulista.