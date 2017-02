Sarri risponde a De Laurentiis: "Può dire ciò che vuole ma son contento se lo dice prima a me"

E’ un Maurizio Sarri sconsolato ma non arrendevole quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Real Madrid che obbliga all’impresa il Napoli fra 20 giorni al San Paolo. Aurelio De Laurentiis ha usato parole dure dopo questa serata ma il tecnico non è d’accordo con questi giudizi così duri e si difende dal j’accuse a caldo del numero uno partenopeo.

Maurizio Sarri (Allenatore Napoli): “Si fanno discorsi come se la prova fosse stata pessima, ma non è così. Il Real costruisce molto di più rispetto a quanto fatto stasera. Diventa difficile valutare con tanti errori, è mancata cazzimma o il secondo passaggio in ripartenza? Col Real non puoi perdere 30 palloni nella propria metà campo. Le critiche di De Laurentiis? Io sto a Castelvolturno, il presidente può dire ciò che pensa, anche se preferisco che lo dica a me. Ho fatto giocare anche a Milik, portato in panchina per 10-15 minuti perchè non può darci ancora di più. Però non capisco perché si vuol fare polemica a tutti i costi, i ragazzi non hanno fatto la loro migliore partita ma affrontavamo pur sempre uno dei migliori Real Madrid della stagione. Se la qualificazione è aperta? Sì, le chance ci sono. Possiamo fare di più, loro oggi hanno fatto la partita migliore. Loro segnano sempre, quindi bisognerà fare tanti gol. Al San Paolo senza le remore dei 180' ci proveremo”.

Dries Mertens (Attaccante Napoli): "Oggi dopo il nostro gol è brutto perdere 3-1. Abbiamo avuto l’occasione di fare gol, ho avuto l’occasione e dovevo fare gol. Quando è partito il tiro non pensavo finisse così lontano dal bersaglio. Dovevamo fare un po' di più, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo però ancora una gara al San Paolo, vedremo. In qualche momento abbiamo fatto bene, giocando il nostro calcio senza dimenticare che loro hanno grande qualità. Io non ho salvato la squadra con i miei gol quando abbiamo vinto, io faccio i gol che sono il frutto del lavoro di tutta la squadra. Ora dobbiamo essere forti e guardare solo a noi".