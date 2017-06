Sassuolo: Cristian Bucchi si presenta: "Qui per continuare il percorso di crescita"

Sassuolo, 21 giu. (LaPresse) - "Il percorso fatto da Di Francesco in questi cinque anni credo che rimarrà per sempre, ha fatto la storia di questo club raggiungendo obiettivi straordinari, dall'arrivo in Serie A all'accesso in Europa League. Non cerco paragoni, c'è solamente la volontà di continuare questo percorso di crescita con grande stimolo e voglia di metterci qualcosa di mio". Sono queste le prime parole di Cristian Bucchi da neo tecnico del Sassuolo. "Sono arrivato in una società importante che ha saputo in questi anni costruire e mettere le radici ad alti livelli - ha proseguito in conferenza stampa - Può mancare magari un pizzico di esperienza ma ho la fortuna di lavorare in una struttura forte. Ci sono le basi per costruire, oltre alla proprietà solida abbiamo una squadra che ha fatto molto bene".