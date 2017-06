Sassuolo: scelto Bucchi per la panchina, al Perugia andrà Giunti

In casa Perugia è tempo di rivoluzione dopo la sconfitta in semifinale del playoff contro il Benevento (neopromosso in serie A). Ci sarà un cambio in panchina: il tecnico Bucchi ha accettato le lusinghe del Sassuolo, dovrebbe firmare un biennale e prenderà il posto di Di Francesco che andrà a sedersi sulla panchina giallorossa. Per Bucchi, tecnico molto ambizioso ci sarà un compito sicuramente non facile, in quanto dovrà sostituire Di Francesco che ha portato i neroverdi dalla serie B all’Europa League. L’ex ormai tecnico del Perugia perderà i big, come Acerbi che ha già annunciato il suo addio e Pellegrini che dovrebbe far ritorno alla Roma, e inoltre molto incerte anche le posizioni di Defrel e Berardi, probabili partenti. Nonostante il contratto di Bucchi scada il 30 giugno 2018, il Perugia non farà muro alla partenza del tecnico, e probabilmente chiederà in cambio qualche giovane al Sassuolo da poter far crescere. Il nuovo allenatore del Perugia con ogni probabilità sarà Federico Giunti, che come Bucchi arriva dalla Maceratese: nella stagione 2016/17 ha ottenuto una salvezza tranquilla, ottenendo un 13° posto. Giunti, oltre ad essere di Perugia, è stato anche capitano della formazione umbra nell’era Gaucci, quando nella stagione 95/96 risalì in serie A. Bisognerà vedere se la lungimiranza di Santopadre sarà ancora tale e lancerà un altro altro allenatore nel calcio che conta.