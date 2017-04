Serie A, 33^ giornata da record: 48 reti in 10 match mai successo nella storia del campionato

Pescara, 24 apr. (LaPresse) - Il gol della bandiera di Benali all'83' di Roma-Pescara 4-1 è a suo modo storico, perchè segna il record di tutti i tempi per gol segnati in Serie A in una singola giornata a quota 48. Il precedente primato di reti di un campionato di Serie A a 20 squadre risaliva al 1992. La sarabanda di gol è iniziata già nel weekend con le 14 reti segnate nei primi due anticipi: l'Atalanta ha avuto la meglio sul Bologna 3-2, spettacolare poi la vittoria della Fiorentina sull'Inter per 5-4. La domenica è iniziata con un'altra gara ricca di reti, il 2-2 fra Sassuolo e Napoli. Nel pomeriggio, gol a raffica all'0limpico dove la Lazio ha travolto il Palermo 6-2. Ricche di reti anche le altre gare: il 3-1 del Toro contro il Chievo, 2-1 dell'Empoli sul Milan, del Crotone sulla Samp e dell'Udinese contro il Cagliari. In serata, poi, il poker della Juve al Genoa. Nel posticipo serale il fatto che una delle due squadre impegnate fosse il Pescara di Zeman ha certamente aiutato: 1-4 per la Roma e il record è servito. A firmarlo, magra consolazione, è stato però proprio un giocatore abruzzese.