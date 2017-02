Serie A: Calvarese per Cagliari-Juve, Lazio-Milan a Damato

Milano, 9 feb. (LaPresse) - Sarà Damato a dirigere Lazio-Milan, posticipo della 24/a giornata di Serie A. Calvarese è stato designato per Cagliari-Juventus, Giacomelli dirigerà l'anticipo Napoli-Genoa. Queste le designazioni arbitrali relative alle gare valide per la 24/a giornata, in programma domenica 12 febbraio alle ore 15. Napoli - Genoa (venerdì 10 ore 20.45): Giacomelli; Fiorentina - Udinese (sabato 11 ore 20.45): Mariani; Crotone - Roma (ore 12.30): Russo; Inter - Empoli: Celi; Palermo - Atalanta: Orsato; Sassuolo - Chievo: Pairetto; Torino - Pescara: Maresca; Sampdoria - Bologna (ore 18): Fabbri; Cagliari - Juventus (ore 20.45): Calvarese; Lazio - Milan (lunedì 13 ore 20.45): Damato.