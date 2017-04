Serie A: confermate le squalifiche di Pinilla e Kalinic

La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha respinto i ricorsi di Genoa e Fiorentina, confermando le 4 giornate di squalifica inflitte all?attaccante rossoblù Mauricio Pinilla e la squalifica per 2 giornate nei confronti dell'attaccante viola Nicola Kalinic. Lo rende noto la Figc. Parzialmente accolto il ricorso del Napoli e ridotta da 35 mila a 25 mila euro l'ammenda inflitta alla società in occasione della gara di Coppa Italia con la Juventus dello scorso 5 aprile. La Corte ha inoltre respinto il ricorso della Ternana avverso la squalifica per una giornata inflitta al tecnico Fabio Liverani e del Carpi avverso la squalifica per 2 giornate inflitta al calciatore Riccardo Gagliolo, mentre è stata ridotta da 2 a una giornata la squalifica comminata al calciatore Aljaz Struna.