Serie A: Massimo Rastelli rinnova con il Cagliari fino al 2019

Cagliari, 5 giu. (LaPresse) - Massimo Rastelli si lega al Cagliari fino al 2019. Lo comunica la società sarda in una nota sul proprio sito ufficiale. Artefice della promozione due stagioni fa, quest'anno l'ex tecnico dell'Avellino ha guidato i sardi a una tranquilla salvezza, chiudendo all'undicesimo posto con 47 punti conquistati. Il Cagliari "esprime la sua piena soddisfazione per il prolungamento del rapporto con Mister Rastelli - si legge nel comunicato - E, nel rinnovargli la propria fiducia e stima, gli augura un grande in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura in rossoblù".