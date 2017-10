Serie A: Milan: Bonaventura influenzato, nuovo stop per Antonelli

Milano, 6 ott. (LaPresse) - Dopo la ripresa è andata in archivio un'altra giornata completa a livello di attività per i rossoneri di Vincenzo Montella, impegnati su tutti i fronti venerdì a Milanello. Alla mattina, terminato il riscaldamento iniziale, esercitazioni tattiche per la squadra e specifiche per i portieri. Il pomeriggio, invece, si è aperto con un possesso palla a campo ridotto; poi lavoro sia sulla fase offensiva che difensiva e a seguire la partitella. Infine ci si è spostati sulla parte atletica, basata su una serie di scatti. Sabato sarà la prima volta in cui il Diavolo svolgerà un'unica sessione, a partire dalle 11.00. Giacomo Bonaventura non ha preso parte all’allenamento odierno per un attacco influenzale. Mateo Musacchio oggi è stato tenuto a riposo precauzionale a causa di un affaticamento. Luca Antonelli che aveva precedentemente recuperato dal problema ai flessori, ha dovuto interrompere l’allenamento del pomeriggio a seguito di un affaticamento al polpaccio sinistro.