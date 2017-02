Serie A: Milan, il closing è vicino. Assemblea convocata il 1 marzo

È finita alcuni minuti fa la riunione del Consiglio di amministrazione del Milan, a Casa Milan. È stato deliberato che in prima convocazione l'1 marzo ed, eventualmente, in seconda convocazione il 3 marzo si terrà l'assemblea dei soci per il closing con Sino-Europe Sports. L'assemblea ratificherà il passaggio di consegne fra il vecchio e il nuovo Cda. Nello stesso giorno arriverà la firma che sancirà la storica cessione alla cordata cinese. Al Cda di oggi, tra gli altri componenti, presenti gli ad Adriano Galliani e Barbara Berlusconi.