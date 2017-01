Serie A: Pescara-Fiorentina rinviata per neve

Pescara, 7 gen. (LaPresse) - E' stata rinviata, a causa della neve, Pescara-Fiorentina, partita valida per la 18/a giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio allo stadio Adriatico. Lo annuncia il club abruzzese. In attesa della pronuncia finale da parte del Prefetto di Pescara, si legge nella nota, la riunione appena conclusa tra Gos e Comune di Pescara porta verso la decisione inevitabile del rinvio a data da destinarsi. La preoccupazione maggiore, sottolinea il Pescara, non arriva dal terreno di gioco ma dal ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità fortemente compromessa.