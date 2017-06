Gianni Rivera e il "gol-non gol" nel derby del 1967 da cui nacque la moviola

Il nome di Attilio Prevost agli appassionati di calcio del giorno d’oggi probabilmente dice poco. È un nome disperso in un passato di Guerre Mondiali e cinema in bianco e nero, ma è anche il nome di colui che di fatto regalò al calcio la moviola, per gradevole intercessione del giornalista Carlo Sassi. Perché ne parliamo oggi? Perché è il 72esimo compleanno di Gianni Rivera, l'uomo cui è legato l'aneddoto da cui nacque una lunga storia di polemiche e immagini rallentate, che ha caratterizzato un mondo del calcio perennemente sospeso tra valutazioni arbitrarie e tecnologie.

Torniamo quindi a Prevost, che non aveva assolutamente idea della “rivoluzione calcistica” cui stava dando luce quando brevettò il sistema per la moviola cinematografica (che non era un’immagine rallentata in senso stretto, ma il tavolo sul quale i film venivano sincronizzati e montati). Quest’idea geniale, nata dal cervello di uno dei primi cineoperatori di guerra che il mondo ricordi, rimase dormiente – sportivamente parlando – fino al 22 ottobre 1967, quando il giornalista Carlo Sassi lo utilizzò per analizzare il derby Inter-Milan, terminato 1-1 dopo un “gol-non gol” di Gianni Rivera.

I nerazzurri si trovarono in vantaggio con gran gol di Victor Benitez, ex di turno che triangolò con Mazzola (il quale poi definì il compagno “un giocatore che non segnava mai”…) e insaccò all’angolino basso con l’esterno destro, ma il mediano peruviano non aveva fatto i conti con Rivera: al 78’ un cross da sinistra piove in area nerazzurra e il numero 10 del Milan si coordina per il destro di controbalzo… Gran tiro, traversa, linea e Burgnich allontana in rovesciata. L’arbitro indica il centro del campo: è gol, tra le proteste di Sarti e dello stesso Burgnich.

Il Milan alla fine vinse quello Scudetto e l’avrebbe vinto comunque, poco importa, ma quel derby rimarrà per sempre nella storia grazie all’analisi portata avanti alla “Domenica Sportiva” da Sassi, che guardando le immagini rallentate concluse che il pallone non era entrato. Da quel giorno la moviola diventò un asse portante di tutte le trasmissioni televisive sul calcio e progressivamente la stessa parola “moviola” assunse sempre più l’accezione di “rallenty”, fino a giungere alla sostanziale corrispondenza di oggi.

L’evoluzione della moviola, dal punto di vista televisivo, è stata galoppante… In pochi anni si è passati ad analizzare ricostruzioni digitali, prima in 2D, poi in 3D, mentre il calcio sportivamente arrancava, continuando a chiedersi se valesse la pena di affidarsi alla tecnologia o se fosse meglio dare fiducia agli arbitri, sempre più numerosi e specializzati…

L'introduzione della “goal-line technology” - che esordirà domenica in Serie A - rappresenta un passo importante del calcio verso la moviola, ma ora che la porta è stata aperta sarà difficile tornare indietro e frenare le possibili innovazioni che potrebbero presto modificare il gioco… Conoscendo esattamente la posizione del pallone e dei giocatori in campo, ad esempio, un computer può calcolare all’istante tutti i casi di fuorigioco o dirci se quel fallo di mani era fuori o dentro l’area di rigore.

La domanda è semplice: vogliamo davvero saperlo o no? È una domanda che, tra alti e bassi, ci poniamo dal 1967 e non siamo ancora arrivati a una risposta univoca. O almeno non ci è arrivato chi ha potere di decidere a proposito, il che ci spinge verso altre domande meno costruttive e più preoccupanti.