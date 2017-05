13 Reasons Why la Juventus è imbattibile in Italia

Netflix ad inizio maggio ha annunciato la produzione di una seconda stagione per 13 Reasons Why (Graficamente Th1rteen R3asons Why), la serie di culto statunitense tratta dall'omonimo romanzo di Jay Asher. Sarà composta di altri tredici episodi e verrà rilasciata nel 2018, sebbene non sia ancora stata confermata una data ufficiale. Per chi non lo sapesse, questa serie thriller-psicologica, si basa sulle 13 vicende (rappresentanti i 13 motivi) che hanno portato al suicidio la liceale Hannah Baker. A scoprirle è il suo compagno di classe Clay Jensen, che ritrova davanti casa sette audio cassette con delle registrazioni della ragazza, che appunto spiegano le cause del "folle" gesto.

Consci del fatto che qui si sta parlando di calcio e non di vita/morte e distaccandoci il più possibile dai temi delicati che affronta la serie, come bullismo o violenza sessuale, abbiamo provato a trovare le 13 Reasons Why la Juventus continua a dominare in Italia, portando al "suicidio" sportivo qualunque rivale si metta sulla sua strada.

JuventusGetty Images

1 - Programmazione

La Juventus viaggia a velocità quattro volte superiori rispetto agli altri club italiani. Mai impreparata ad una sessione di mercato, sempre pronta a sostituire un grande giocatore con un degno erede. Attenta ai giovani, italiani e di altre Nazioni. Programmare sta alla base di ogni successo. E la Juve programma, pianifica, studia ogni dettaglio, dalle tournée internazionali ai piani di merketing globali (Juventus Legend uno degli esempi più riusciti). La società bianconera è la più ricca e potente in Italia, soprattutto perché riesce a ricapitalizzare di continuo ogni risorsa, creandone fonte di nuovo guadagno.

2 - Potenza economica

Immediatamente collegato al primo punto. La Juventus vanta un bilancio in attivo, nonostante sia il club che spende di più, che progetta di più e che paga di più i propri tesserati . Come è possibile? Perchè un meccanismo che ormai funziona alla perfezione. Aggiornamento costante, attenzione al mercato internazionale. Soldi portano soldi. E più la Juventus investe, più incassa. Anche grazie ai premi delle continue partecipazioni alla Champions League. Il famoso "fatturato" di cui parla Maurizio Sarri non è un'invenzione. La Juventus è ricca e può gestire disponibilità economiche sconosciute agli altri club italiani. E quando spende, spende sempre con lungimiranza.

3 - Mentalità e abitudine al successo

Il famoso (e spesso contestato) "Vincere è l'unica cosa che conta". Perché nella Juventus più che un mantra è un vero e proprio tatuaggio mentale. Lo insegnano subito a chiunque arrivi, come testimoniato dalle parole di Miralem Pjanic o Gonzalo Higuain. Mentalità vincente, che permette di vincere partite sulla carta abbordabili con le società minori e di non fallire gli appuntamenti più importanti. Negli ultimi anni, ad esempio, Napoli e Roma hanno cestinato punti decisivi contro squadre retrocesse, come Verona o Palermo. Alla Juve questo non accade mai. E alla fine fa la differenza: si chiama abitudine al successo.

4 - Storia e tradizione

Per la giustizia sportiva rimangono 33, per il popolo bianconero 35. Non volendo disquisire in merito, ci limitiamo a dire che se una squadra vanta più di 30 Scudetti e nessuna delle altre ha mai superato i 20, un motivo ci sarà. La storia della Juventus la rende tradizionalmente tra le favorite all'inizio di ogni campionato. E quando la Juve parte per vincere, raramente poi fallisce l'obiettivo.

5 - Il gruppo viene prima dei singoli

L'esempio più recente è la gestione del caso Bonucci in Portogallo. Come a dire: "Non importa se sei il più forte difensore del mondo, qui si rispettano le regole. E se non ti adegui, quella è la porta". Quante volte la Juventus ha chiarito al singolo che la squadra veniva prima di tutto? E al tempo stesso, quante volte in altri club polemiche legate ai singoli (libro di Icardi, querelle Totti-Spalletti, querelle Sarri-De Laurentiis ecc ecc) hanno creato tensioni poi fatali? La Juventus è una società che va al di là di qualsiasi campione. Anche perché tanti campioni diventano tali proprio grazie alla maglia a strisce bianconere.

2017, Tifosi Juventus, Juventus Stadium, LaPresseLaPresse

6 - Lo Stadium

Da quando è stato inaugurato l'impianto di proprietá, la Juventus ha sempre vinto lo Scudetto. Dal gol di Lichtsteiner al Parma nel 2011 a quello di Alex Sandro al Crotone nel 2017, lo Stadium è sempre stato teatro di grandi vittorie. Tre sconfitte casalinghe in sei campionati sono qualcosa di surreale. In casa la Juventus viaggi a ritmi fuori portata per chiunque. Sospinta dal proprio pubblico la Juve ha conquistato allo Stadium 96 vittorie su 114 partite di Serie A. 303 punti su 342 possibili in casa. Un fattore determinante.

7 - Errori e incapacità altrui

Osservazione e motivazione logica. Perchè in questi sei campionati vanno ovviamente sottolineati i meriti della Juve, ma anche annotati i demeriti altrui. L'assenza totale (escluso il primo anno) delle milanesi, la cronica incapacità della Roma di gestire una piazza da sempre polemica, le improvvise cadute del Napoli, parso ancora una volta immaturo per ritrovare uno Scudetto che manca da quasi 30 anni. La Juve non perdona, le altre (per il momento) sì.

8 - Marotta e Paratici

Una lode la meritano sicuramente. La coppia di mercato bianconero ha sfoderato prodezze in successione. Perché se può sembrare facile pagare 90 milioni per Higuain, non è altrettanto semplice portare a Torino a parametro zero gente come Pirlo, Khedira o Dani Alves. Un rinnovamento continuo quello bianconero, tanto che solo sei giocatori erano presenti anche nel campionato 2011/12. Giovani di qualità poi diventati "grandi", come Pogba, Morata, Dybala, giocatori maturi come Pjanic, Mandzukic, Vucinic, Llorente, scommesse vinte come Vidal, splendidi campioni come Higuain o Tevez. Un mix vincente e produttivo, con un occhio di riguardo sempre a talenti in prospettiva (Rugani, Caldara, Orsolini ecc). Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno compiuto un capolavoro dietro l'altro. Nel successo bianconero la loro mano c'é eccome.

9 - Tifoseria in ogni parte d'Italia

"La Juventus non gioca mai in trasferta". Detto comunque, che però spesso nasconde una verità. Perché il popolo bianconero è sicuramente il più variegato e multiforme d'Italia. Da Nord a Sud, isole incluse, i tifosi della Juventus risiedono ovunque. Li ritrovi a Crotone o a Cagliari, a Verona o a Genova. Ed è un vantaggio, perchè in ogni stadio italiano la Juve può contare su un nutrito e folto gruppo di supporto.

10 - La gestione della comunicazione

Claudio Albanese, Cristina Demarie, Gabriella Ravizzotti o Enrica Tarchi. Nomi meno conosciuti ai più, ma che con tutto il resto dello staff dell'ufficio stampa bianconero gestiscono in maniera strepitosa la comunicazione della Juventus. Rapporti con giornali e tv, ma anche conferenze stampa, parole dei tesserati e degli allenatori. Raramente chi della Juventus parla, esprime una parola o un concetto fuori posto. Polemiche ridotte, voci di spogliatoio che restano nello spogliatoio. In altre società non è così. Alla Juventus, dai blog ai social, tutto è controllato, tutto è verificato, tutto è mirato a mantenere tranquillità nell'ambiente. Un lavoro eccellente. Un lavoro che dá i suoi frutti.

11 - Due grandi allenatori

Antonio Conte tris e Massimiliano Allegri tris. Senza volerli per forza paragonare o mettere a confronto, possiamo tranquillamente dire che la Juventus in questi sei anni ha avuto due grandissimi allenatori. Ideale per la rifondazione il primo, perfetto per la crescita internazionale il secondo. Due tecnici diversi, agli antipodi per filosofia e modo di allenare, ma con eguali metodologie vincenti. Due fenomeni.

12 - La difesa come istituzione

Per il sesto anno di fila la Juventus ha vinto con la miglior difesa del campionato. Non può essere casuale. Anzi, non loè affatto. Con Barzagli, Bonucci e Chiellini in prima linea, ma anche con ottimi rincalzi come Caceres, Rugani, Benatia o Ogbonna. La BBC ha costruito il muro del successo, che tutta la fase difensiva bianconera ha contribuito a rendere invalicabile. Chi non prende gol parte sempre con un vantaggio. E la squadra che in Europa (dati alla mano) difende meglio è proprio quella che é entrata nella leggenda.

Buffon, Juventus 2017Getty Images

13 - Gianluigi Buffon

È l'unico singolo che ci sentiamo di citare. Lo merita. Perchè è sceso in Serie B da campione del mondo nel 2006, ha incarnato ogni dogma bianconero e lo ha distribuito ai compagni squadra più o meno giovani, si è comportato da capitano in ogni occasione, con parole lucide e tempestive dentro e fuori dal campo. E a 39 anni continua a fare la differenza. Lui si sente 10 Scudetti, le statistiche gliene attribuiscono otto. In ogni caso resta un simbolo vivente del dominio bianconero. Una "reason" umana e tangibile di come la Juventus in Italia non abbia rivali.