30 anni e 30 gol: Mertens trascina il Napoli verso il 2° posto, 3-1 al Cagliari

Missione compiuta per il Napoli che si mangia in un sol boccone il Cagliari e continua a mettere pressione alla Roma che dovrà andarsi a conquistare il secondo posto per l'accesso diretto alla fase a gironi di Champions. Gli azzurri superano per 3-0 il Cagliari con una doppietta di un sempre più bomber Mertens che raggiunge quota 30 reti in stagione (in tutte le competizioni), oltre all'assist per il tris di Insigne. Niente da fare per la squadra di Rastelli mai in partita, con Borriello che non riesce ad incrementare il suo numero di gol, alla ricerca del proprio record realizzativo (19 nella stagione 2007/2008 con il Genoa). Ora palla alla Roma, con la squadra di Spalletti che dovrà sbancare San Siro per mantenere la seconda piazza del campionato.

Cronaca

Solo Napoli nel primo tempo con gli azzurri subito in vantaggio con la rete di Mertens che anticipa la difesa cagliaritana sul servizio da sinistra di Ghoulam. La squadra di Rastelli non risponde mentre i padroni di casa sbagliano tutte le occasioni per il raddoppio: ci provano Mertens, Hamsik (con un interessante pallonetto), Callejón, Insigne e Zielinski ma il risultato resta fermo sull'1-0.

Il secondo tempo inizia con un gol del Napoli, proprio come nella prima frazione di gioco: destro da fuori di Mertens che trova l'angolino basso dopo una leggera deviazione di Bruno Alves per il meritato 2-0. Ci provano a questo punto anche Raúl Albiol (traversa sugli sviluppi di un corner) e Chiriches, ma il 3-0 arriva al 67' con il destro a giro di Insigne ben servito da Mertens. Solo nel finale si risveglia il Cagliari con il gol della bandiera del neo entrato Diego Farias.

La statistica

102 - I gol in questa stagione del Napoli (in tutte le competizioni). Il record è di 106, realizzato nella scorsa stagione.

Il Tweet

Mertens, ora può arrivare il tanto sospirato rinnovo?

Il migliore

Dries MERTENS - 30 anni e 30 gol. Doppietta per il belga che regala al Napoli un'altra vittoria, l'ennesima con i suoi gol. L'ex PSV si rende prezioso anche con l'assist per la rete del 3-0 di Insigne.

Il peggiore

Bartosz SALAMON - Nel Cagliari falliscono un po' tutti, specialmente in difesa. Il polacco fatica a seguire Mertens e lascia troppi spazi aperti in area di rigore, dove il belga si inserisce a meraviglia.

Tabellino

Napoli-Cagliari 3-1

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Raúl Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik (69' Rog); Callejón, Mertens (77' Milik), L.Insigne (79' Giaccherini). All. Maurizio Sarri

Cagliari (4-4-2): Rafael Bittencourt; Pisacane, Salamon, Bruno Alves, Murru (71' Faragò); Isla, Ionita (68' João Pedro), Barella, Padoin; Sau (78' Diego Farias), Borriello. All. Massimo Rastelli

Marcatori: 2' e 49' Mertens (N), 67' L.Insigne (N); 90+2 Diego Farias

Arbitro: Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

Ammoniti: 55' Zielinski

Espulsi: nessuno