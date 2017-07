A qualcuno piace caldo: Perica entra e stende il Milan a San Siro, vince l'Udinese 1-0

Primo tempo di ordine a centrocampo e di rimessa offensiva tra i lampi di De Paul (primo tiro), la traccia Halfredsson-Thereau con qualche affanno per Romagnoli, la grande verve di Suso e l’ordine tattico di José Sosa, che centra la traversa dal limite per la migliore occasione dei primi 45’. Danilo salva la porta di Karnezis con due interventi decisivi: in anticipo su Bonaventura e di respinta su un sinistro a rientrare di Suso. Lo spagnolo che viaggia a pieno regime e finirà col predicare nel deserto di San Siro.

Serie A 2016/17, Milan-Udinese, Suso v ArmeroLaPresse

A inizio ripresa, Antonelli esce in barella ma cosciente per un durissimo scontro testa-anca con Paletta: trauma cervicale. A Milano fa caldissimo e non c’è ritmo: Halfredsson schiaccia a fondo campo dal limite, Bonaventura gira di testa senza spin, Bacca calcia esterno rete, triste e defilato. Nel finale Stipe Perica, entrato entrato per Thereau dopo un’ora di gioco, decide la partita ricevendo al volo un cross di Badu: destro deviato da Abate, Donnarumma spiazzato e l’Udinese sbanca San Siro a nove anni dal rocambolesco 2-3 di maggio 2007.

Milan-Udinese - Serie A 2016/2017LaPresse

LA STATISTICA CHIAVE

ZERO - Dopo aver segnato 47 gol nelle ultime 18 gare interne di Serie A contro l'Udinese, il Milan si ferma: era da febbraio 1998 (0-0) che i rossoneri non segnavano a San Siro con i friulani.

IL TWEET DELLA PARTITA

IL MIGLIORE

Suso. Ritmo e qualità. Di corsa e nello stretto, al tiro e di recupero, al cross e in dribbling. Insomma fa tutto lui per un tempo, finendo poi col predicare nel deserto (caldissimo) di San Siro.

IL PEGGIORE

Riccardo Montolivo. Non sappiamo se sia più lui o il caldo ad anestetizzare la partita, ma di certo sarebbe ora di svoltare nella stanza dei bottoni.

Milan-Udinese - Serie A 2016/2017LaPresse

IL TABELLINO DI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-3) Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli (53’ De Sciglio); Poli (85’ Lapadula), Montolivo, Sosa (79’ Honda); Suso, Bonaventura, Bacca. Allenatore: Vincenzo Montella

UDINESE (4-3-1-2) Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Armero; Badu, Kums, Hallfredsson; De Paul (89’ Angella); Zapata (86' Matos), Thereau (60’ Perica). Allenatore: Giuseppe Iachini

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Gol: Perica 88’

Ammoniti: Bacca; Felipe, Badu, Perica, De Paul, Armero

