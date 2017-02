Abodi lancia la sfida a Tavecchio: "Mi candido alla presidenza della FIGC"

"Il consenso è ampio. Quantomeno la partita la ritengo assolutamente aperta. Penso di avere consenso in tutte le componenti, anche se c'è chi dice il contrario". È ottimista il presidente della Lega B, Andrea Abodi, in vista della corsa alla Figc con Carlo Tavecchio, pronta alle elezioni del 6 marzo. La riserva è stata sciolta dopo l'incontro informale dei presidenti di oggi in via Rosellini.

"Comunque vadano le elezioni federali - ha sottolineato - io mi dimetto dalla Lega B. La mia è una decisione definitiva. Il 7 marzo festeggio il mio compleanno e sarò comunque felice. Io ritengo che quando si fa nascere qualcuno o qualcosa, si cerca di migliorarlo e ci sono dei momenti in cui bisogna lasciarlo, ma non credo agli uomini della Provvidenza. Sto tentando una sfida più ambiziosa. Per me lasciare questa Lega è, comunque, un dolore grande perché in sei anni e mezzo è stata la mia vita. Ora o tutto o niente".

"Inizierò a scrivere il programma. Nell'arco di quattro o cinque giorni ci sarà una bozza", ha fatto sapere Abodi. "Il dado è tratto, inizia un percorso. La mia non sarà mai una candidatura di parte. Mi auguro emergano soprattutto i contenuti e la voglia di costruire una Federazione sempre più trasparente, governa, libera da condizionamenti, che abbia come primo obiettivo rafforzare la sua reputazione. Voglio ci sia un gioco di squadra non solo in campo".

La sfida a Tavecchio è lanciata. "L'ho chiamato ieri sera per dirglielo. Mi sembrava corretto. Gli ho detto: 'Carlo, in bocca al lupo'. Ho deciso di fare un passo in avanti. Sarà una competizione leale. L'ho comunicato anche al presidente del Coni, Giovanni Malagò". "Non voglio mancare di rispetto - ha specificato Abodi - a chi c'è stato fino ad oggi. C'è ancora molta strada da fare e farò in modo che si accelerino i processi. Non credo che una Federazione cresca sulla logica delle divisioni. Ci deve essere un maggiore rispetto. Vorrei un'agenda politica che venga coordinata dalla Federazione e una Figc che riacquisisca umanità, poco ruffiana e molto umana. Non mi sento un protagonista ma mi auguro che la Federazione che verrà alzi il profilo della responsabilità, faccia da regia, da coordinamento, intervenga quando si deve e aiuti i club a crescere da tutti i punti di vista. Voglio che il calcio non sia solo la concentrazione di problemi ma la valorizzazione delle opportunità".

La conta dei voti è partita. Un peso rilevante lo ricopre la Lega nazionale dilettanti (34%) contro il 12% della A, il 5% della B e il 17% della Lega Pro. Al totale della torta si arriva contando l'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac), l'Assocalciatori e l'Aia (Associazione italiana arbitri). "Per una federazione sportiva è importante poter andare alle Olimpiadi. Una partecipazione e una vittoria olimpica vale più di un Mondiale", ha detto ancora Abodi, secondo cui bisogna lavorare per permettere "la crescita del calcio femminile di base e l'inserimento del calcio a 5 tra le discipline olimpiche". Parole al miele sono state espresse da Carlo Gravina, presidente della Lega Pro. "Penso - ha garantito il manager romano - di poter convincere anche altri organi. Non vorrei farmi mettere all'angolo con l'etichetta di una candidatura di parte. Abbiamo dimostrato qui in B di saper dialogare con tutti e con un confronto, che forse al sistema manca".

Quindi, il via alla campagna elettorale. "Interverrò dove mi sarà chiesto di intervenire, non sarò invadente come persona. Ho sentito Ulivieri nei giorni scorsi e chiederò agli allenatori di decidere in tranquillità. Il lavoro comune fatto in sei anni e mezzo può essere considerato un riferimento importante per il calcio italiano. Mi piacerebbe - ha concluso Abodi - trasferire questo modello alla Federazione, che non cerchi più soltanto riferimenti all'estero ma che diventi un punto di riferimento per l'estero".

Si voterà lunedì 20 febbraio in via Rosellini a Milano per scegliere il presidente della Lega Serie A. Lo comunica via Rosellini in una nota. "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari - si legge - l'assemblea ordinaria della Lega Serie A è convocata per lunedì 20 febbraio 2017 - alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 15.00 in seconda convocazione". All'ordine del giorno, l'elezione del presidente della Lega, del vicepresidente, di nove consiglieri di Lega, di due consiglieri federali in rappresentanza della Lega e del presidente del Collegio dei revisori dei conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti.