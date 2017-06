Adam Ounas, Napoli: scheda e segreti del giocatore

Il primo colpo in arrivo in casa Napoli è Adam Ounas, talentuoso esterno che è affascinato dall’idea di giocare all’ombra del Vesuvio. In settimana il classe ‘96 sbarcherà in Italia per la firma del contratto e le visite mediche, previste per venerdì.

Dati anagrafici

Nato : 11 novembre 1996 a Chambray-lès-Tours (20 anni)

: 11 novembre 1996 a Chambray-lès-Tours (20 anni) Ruolo: attaccante esterno

attaccante esterno Piede preferito: sinistro

sinistro Nazionale: Algeria (nessuna presenza), 2 presenze con la Francia Under 20

Ounas - Bordeaux-Olympique Marseille - Ligue 1 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Statistiche: potenziale realizzativo inespresso

Dopo essere cresciuto nelle giovanili di piccoli club francesi, Ounas è stato preso dal Bordeaux nel 2013 per poi fare il salto in prima squadra nel 2015. Nell’arco di due stagioni ha raccolto 60 presenze, ma il suo bagaglio di reti non è andato oltre la cifra di 6 (4 nell’ultima annata, 10 totali). A questo si aggiungono 6 assist (3+3), ma il potenziale realizzativo del 20enne deve ancora esplodere.

Squadra - Anni Presenze Reti Bordeaux (2015-2017) 30 6 ULTIMA STAGIONE (Bordeaux) 30 4

Valutazione economica: giusto prenderlo adesso

La cifra complessiva dell’operazione si aggira sui 12 milioni di euro, di cui 10 di parte fissa e 2 di bonus. Una cifra ragionevole considerato il ruolo, anche se il giocatore resta una scommessa. Firmerà un contratto di cinque anni.

Qualità: tecnica e velocità

L’algerino è molto tecnico e talentuoso: il suo piede sinistro ha conquistato molti estimatori, tra cui la Roma che lo seguiva da tempo. Può giocare anche a destra per rientrare sul mancino e la sua forza è costituita da dribbling e corsa. Può fare molto comodo per creare superiorità numerica o in contropiede in virtù della sua velocità.

Difetti: indisciplinato tatticamente e poco concreto

Ounas è un giocatore altalenante, una scommessa. È ancora acerbo, ha segnato dei bellissimi gol, ma ne ha fatti pochi: alcuni lo ritengono molto fumantino e indisciplinato dal punto di vista tattico. Nelle mani di un maestro come Sarri potrà crescere sotto questo aspetto. Fisicamente non è un colosso. Un altro piccoletto si aggiunge alla schiera dei super piccoletti di casa Napoli.

Curiosità: si diverte a "dare i numeri"

L'ala algerina ha un'abitutine molto particolare: ha usato un numero di maglia diverso per ogni anno in cui ha giocato. Nelle sei stagioni al Bordeaux, squadra che lo ha lanciato tra giovanili e prima squadra, ha collezionato altrettanti numeri: 37, 33, 22, 11, 10, 17. Ha un grande attaccamento nei confronti dell’Algeria e, come ha rivelato il giornalista Brahim Hanifi, Baresi l’aveva visionato per il Milan.

Video: ecco come gioca Adam Ounas

Adam Ounas non va a occupare un posto nella lista dei 25 del Napoli in Serie A. Essendo un classe '96 risulterà Under (come Diawara, ad esempio). Calibra con facilità tiri al volo e sinistri a giro velenosi riuscendo a coordinarsi anche con poco spazio a disposizione. Per questo aveva conquistato anche José Mourinho che lo voleva al Manchester United nella speranza di forgiare un nuovo Hazard, giocatore con cui non erano mancate le frizioni ai tempi del Chelsea.