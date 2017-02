Adesso basta: i veri tifosi non si meritano queste polemiche

Erano anni che non si respirava un clima così avvelenato in Serie A. Juventus-Inter è durata cinque giorni e speriamo che non si prolunghi oltre. Il Derby d’Italia, da sempre foriero di polemiche, ha riacceso gli antichi dissapori, repressi sotto il cuscino e tornati prepotentemente in auge, in una coda infinita di veleni. Alcuni rievocano Calciopoli, altri il 1998 e il famigerato 26 aprile, altri ancora il gesto di protesta che portò a Juve-Inter 9-1, gara in cui i nerazzurri si presentarono con la Primavera e andarono in gol con l’esordiente Sandrino Mazzola contro Sivori e compagni. Stagione 1960-1961. Non occorrerebbe spingersi così indietro nel tempo perché la madre delle rivalità nostrane non placherà mai la sua sete di controversie e dibattiti.

D’altronde, abbassare i toni non fa parte della nostra cultura, non fa parte nemmeno di chi scrive seduto a una scrivania che, però, non può omettere certe dichiarazioni, certe uscite, certe frasi, perché si tratta di cronaca. E la cronaca è un diritto e un dovere. Piuttosto manca la cultura della sconfitta, ma manca altrettanto chiaramente la cultura della vittoria. A regnare sovrana è, invece, la cultura del sospetto, una fonte di alibi per chi perde in grado di deviare l’attenzione dalle proprie responsabilità. Le telecamere vengono vissute come un rischio di strumentalizzazione, gli arbitri temuti per i loro precedenti.

Andrea Agnelli, John Elkann, LaPresseLaPresse

Accade anche che i moviolisti litighino tra di loro. Intanto, chi dovrebbe dare il buon esempio parla di imbarazzo. Si arriva addirittura all’arroganza del potere, fenomeno che autorizza un dirigente a deridere l’avversario. Nell’era dei social è inevitabile che tutto venga amplificato e un commento esplode come una bomba perché i professionisti dovrebbero stare lontani dalla nuova frontiera dell’odio. Odio, una parola pronunciata da un giocatore che fomenta altre rivalità e altri potenziali pericoli. Quelli che corrono i tifosi allo stadio o semplicemente quelli che accendono una rissa in un bar parlando di calcio.

Questi sono i nostri esempi e francamente i veri tifosi non se li meritano. Sono cambiati i tempi e il degrado ha investito tutti, compresi addetti ai lavori. Certe volte il silenzio o prendere le distanze è l’unico modo per spegnere le polemiche. Oppure sarebbe meglio riderci su, ammesso che qualcuno riesca ancora a farci ridere. Ci riusciva splendidamente l’Avvocato Prisco e ci riusciva l’Avvocato Agnelli. Chissà che ne pensano loro di Juventus-Inter da lassù. Ci mancano, mancano a questo mondo e a chi ha raccolto il loro testimone. Oggi più che mai.