Adesso è ufficiale: le barriere dell’Olimpico saranno rimosse

Adesso è ufficiale: le barriere all’interno dello stadio Olimpico saranno rimosse. Dall’ultima riunione tecnica della questura di Roma si è infatti stabilito che: “Sul presupposto della maggiore sicurezza raggiunta e sulla scorta delle direttive ricevute”, è stato deciso di procedere all’abbassamento delle barriere, partendo dalla Curva sud”. Quindi, dopo il ritorno di Europa League tra Roma e Villarreal (23 febbraio), le barriere tanto discusse saranno rimosse. Questo perchè la prossima partita nello stadio della capitale vede impegnate Lazio e Udinese, si è perciò deciso di iniziare lo smantellamento dalla Curva Sud (che rimarrà chiusa in occasione di questa gara).

Se tutto andrà secondo i tempi, i lavori saranno completati in occasione del derby capitolino di Coppa Italia del primo marzo. Tuttavia, con la rimozione delle barriere, le due curve rimarranno comunque divise in due settori, ma saranno presenti solo gli steward, così da evitare, o quantomeno limitare al minimo, qualunque tipo di disordine.

Non solo aumento degli steward, ma anche delle telecamere. Infatti sarà modificato e ampliato il sistema di videosorveglianza, in particolare al centro delle curve, così da aumentare ancora di più la sicurezza. Certamente un forte segnale da parte delle autorità romane che vogliono dare fiducia ai tifosi, prendendo tutte le misure di sicurezza, in modo da non avere disordini all’interno dello stadio. Pace fatta, adesso spetta ai supporters di Roma e Lazio rispettarla se non vogliono ritrovarsi nuovamente divisi da muri di plexiglass.