Affare Gabigol: quanto è costato e chi ci ha intascato realmente?

Un documento pubblicato in un articolo di Pippo Russo va a far luce sull’affare-Gabigol, e dà un’altra chiave di lettura a quella che è senza dubbio l’operazione più discussa del mercato interista: vuoi per le cifre spese (30mln), vuoi per lo scarso impiego del talento brasiliano (era titolare nella Seleçao prima di vestire la maglia dell’Inter). Che, a dirla tutta, ha giocato talmente poco da non meritarsi neppure l’etichetta di flop: quando è entrato, Gabriel Barbosa, in arte Gabigol (111 minuti totali) ci ha sempre messo l’anima, guadagnandosi l’amore dei tifosi dell’Inter, che hanno esultato alla sua rete contro il Bologna come alla vittoria di un trofeo e ne hanno invocato l’ingresso in campo nell’ultimo match contro il Sassuolo. In quella disastrosa sfida, il 21enne brasiliano (salito agli onori delle cronache per la sua relazione con la sorella di Neymar) ha giocato 12′, risultando uno dei pochi a metterci il cuore.

Gabigol - Inter - 2017LaPresse

I nerazzurri pagano al Santos 30 mln complessivi, una cifra che però non finisce nelle casse del Santos per la nota frammentazione dei cartellini in Sudamerica: il Peixe ottiene solo il 40% del totale (12mln), mentre il restante 60% è diviso tra il giocatore stesso (40%) e il fondo Doyen Sports (20%), che dunque vanno a beneficiare oltremisura del trasferimento. Gabigol dunque intasca circa 12mln, e inoltre ottiene uno stipendio da top player: il contratto parla di 30mln lordi in 5 anni, 6mln lordi a stagione per un classe ’96 alla prima esperienza in Europa. Tantissimo, decisamente troppo, ma quello che sorprende è la cifra della commissione-monstre assegnata a Giuliano Bertolucci: 4mln, ovvero il 13% del valore totale, da incassare in 12 comode rate pagabili fino al 30 giugno 2019.

2016/17 Inter Gabriel Barbosa GabigolLaPresse

La stessa cifra che ha portato all’acquisto di Ansaldi, in pratica, che va a gravare ulteriormente su un trasferimento che era costato, tra ingaggio lordo e cifra d’acquisto, già 60mln: ma quello che stupisce davvero (ma neppure troppo) è la presenza di Giuliano Bertolucci nell’affare. L’agente brasiliano, ”gestore” di alcuni giocatori locali (spicca Felipe Anderson), non ha nulla a che vedere con Gabigol, assistito da Wagner Ribeiro (lo ricorderete: postava foto entusiastiche al momento della firma): e qui scatta l’inghippo, o meglio, il disvelamento definitivo del ruolo avuto da Kia Joorabchian in questo affare. Bertolucci, infatti, è il socio dell’astuto Kia nel mercato brasiliano: i due gestiscono assieme molti giocatori, su tutti Philippe Coutinho (ultimo ”acquisto”), Oscar e Ramires, sviluppano trattative e (nel 90% dei casi) smezzano i guadagni. Non è raro vedere club che si trovano l’ala protettrice di Kia Joorabchian (Jiangsu, Inter e Chelsea, per dirne qualcuno) trattare giocatori assistiti da Bertolucci, direttamente su input del ”maestro”: come direbbe Pippo Russo, Kia suggerisce e Giuliano intasca. Un fatto accaduto anche con l’Inter e anche nell’affare-Gabigol, nel quale l’Inter ha versato i 4mln come pagamento dei servigi ottenuti dal duo Joorabchian-Bertolucci, che hanno fatto da intermediari col Santos e con l’agente: insomma, il ruolo avuto da Kia Joorabchian nel mercato nerazzurro è stato decisamente attivo, e probabilmente lo sarà ancora.

di Marco Corradi