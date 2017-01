Agente Gagliardini: “Suning ci ha convinto ad andare all’Inter”

Il procuratore del giovane centrocampista ripone grande fiducia nelle potenzialità di Suning per costruire una grande Inter nel prossimo futuro.

"Quello che si respira è che Suning sia un gruppo molto ambizioso e questo ha convinto Gagliardini. Vogliono costruire una grande squadra". Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista, ha parlato della trattativa che ha portato il suo assistito dall'Atalanta all'Inter. "Erano ormai giorni in cui stavo cercando di stringere per chiudere l’operazione", ha spiegato l'agente ai microfoni di '4-4-2', il programma trasmesso in live streaming dal sito di Sportmediaset. "Il fuso orario con la Cina non ha aiutato, lui è partito tranquillo per Torino per la Coppa Italia con l’Atalanta e poi mentre era sul pullman gli ho scritto che avevamo chiuso ed è tornato indietro", ha aggiunto.