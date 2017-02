Agente Pasalic: “E' del Chelsea ma siamo disponibili a restare al Milan"

Mario Pasalic, nella giornata di ieri ha compiuto 22 anni, festeggiati al meglio con il gol allo scadere contro il Bologna nel recupero della diciottesima giornata di Serie A. Il suo agente, Marko Naletilic, nelle scorse ore ha parlato a juvenews.eu del presente e del futuro del giovane centrocampista in prestito dal Chelsea.

"Pasalic è del Chelsea ma..."

Il centrocampista del Milan, ricorda Naletilic:

" E’ un giocatore dei Blues, dobbiamo decidere il da farsi a fine stagione. Il ragazzo è felice al Milan ma ora non voglio fare nessuna previsione. Saremo disponibili a trattare la possibilità che continui in rossonero, ma deciderà il Chelsea. Questa è una cosa importantissima visto che loro sono i proprietari del cartellino. Lui è tifoso del Milan da bambino e ringrazierà sempre per la fiducia dimostrata dal club rossonero, questo può voler dire niente ma può voler dire anche molto. "

Regna, quindi, ancora molta incertezza sul futuro del croato, già entrato per diritto nel cuore dei tifosi rossoneri per aver segnato l’ultimo rigore decisivo per la vittoria della Supercoppa.

Matteo Falleni (Twitter @matteofalleni_)

