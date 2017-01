Agguato in pieno giorno a Soccavo: ucciso ex talento della primavera del Napoli

Il calcio e lo sport, più in generale, ne hanno salvati tanti di ragazzi che altrimenti avrebbero preso la strada della criminalità, gettando al vento il proprio talento. Non per tutti, purtroppo, però c’è un lieto fine e l’ultimo a pagare addirittura con la vita i propri errori è Renato Di Giovanni, 21enne ex trequartista della primavera del Napoli: ucciso stamane in un agguato di camorra, in via Epomeo, alla periferia occidentale di Soccavo.

Il giovane, che era giunto a Napoli dalla scuola calcio Damiano Promotion, vantava un gol nel Torneo di Viareggio nel 2014 col Napoli Primavera e dopo aver rescisso col club partenopeo aveva vestito per un brevissimo periodo la maglia dell’Arzanese, è stato colpito da un numero non precisato di sicari davanti alla chiesa di Santa Maria di Montevergine dove lo hanno trovato morto i Carabinieri intervenuti sul posto. Aveva precedenti per spaccio di droga ed era sottoposto ad obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Dalle prime ricostruzioni, i sicari avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco mentre il giovane era a piedi. I due sono poi fuggiti in sella a uno scooter.