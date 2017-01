Al Bologna basta un lampo di Dzemaili per espugnare lo Scida, Crotone sempre più giù

E' sufficiente un gol, un lampo nel momento migliore del Crotone, per consegnare i tre punti al Bologna e per spingere i calabresi sempre più giù, sempre più lontani dalla salvezza. Il brutto anticipo dell'Ezio Scida, che ha aperto il girone di ritorno, viene deciso da un destro di Dzemaili, e tanto basta alla formazione di Donadoni per tornare a respirare aria migliore. I felsinei salgono così a quota 23 punti con una gara da recuperare (contro il Milan) mentre il Crotone incassa una sconfitta pesantissima, resta inchiodato a 9 punti pur avendo una gara in meno come il Bologna, da giocare contro la Juventus. Ora la salvezza per la formazione di Nicola, contestato dal pubblico, diventa più che un miraggio, per una squadra che fatica a rinforzarsi sul mercato e che palesa grosse lacune in campo. Continua a faticare Mattia Destro, che non segna da sei gare e non riesce a vedere la porta con continuità. Problemi ora marginali per Donadoni che, scongiuri a parte e nonostante una prestazione non indimenticabile, può festeggiare la salvezza con un girone di anticipo.

Cronaca della partita

Il primo tempo è molto combattuto e miete infatti un paio di vittime: Gastaldello e Torosidis costringono Donadoni ad un doppio cambio già prima dell’intervallo. In apertura, il Bologna cerca di partire forte ma Mattia Destro al 22’ sbaglia una occasione favorevole a centro area, strozzando il destro tra le braccia di Cordaz. Il Bologna cala vistosamente ed il Crotone esce nella parte finale della frazione: al 27’ Trotta viene servito alla perfezione da Palladino ma calcia centralmente di sinistro da posizione molto interessante. Al 31’ è ancora Trotta a salire agli onori delle cronache, trovando la zampata decisiva su situazione di corner. Per sua sfortuna, è in fuorigioco e la rete viene annullata. Al 36’ l’occasione capita sui piedi di Falcinelli, che però si complica la vita sbagliando il controllo, così la sua girata viene facilmente respinta dalla difesa del Bologna. In apertura di ripresa si intuisce subito che la musica è diversa, parte ancora meglio il Crotone, ma segna il Bologna: nessuno chiude Dzemaili e lo svizzero dal limite al 51' carica il destro e fulmina Cordaz. 0-1 Bologna, che pochi istanti dopo, sempre con Dzemaili e sempre da fuori area, sfiora il raddoppio. Il Crotone non si perde d'animo e va molto vicino al pareggio: al 56' Palladino trova il pertugio giusto per Rohden, che controlla e calcia di destro, Mirante para con i piedi. In contropiede si aprono gli spazi per gli emiliani e Cordaz al 60' è costretto agli straordinari per togliere a Krejci la gioia di un gran gol. E' ancora Dzemaili a sfiorare il raddoppio, sbagliando al 58' da zero metri un'occasione più facile da segnare che da mettere fuori. Nicola attua poi una serie di cambi per cercare di cambiare l'inerzia della partita, ma il Crotone produce una girata di Falcinelli, che si invola sopra la traversa, e poco altro, se non una costante pressione negli ultimi minuti.

La statistica chiave

6 - Mattia Destro non ha segnato nelle ultime sei partite giocate in A: è il suo digiuno più lungo dalle 10 gare senza reti con cui iniziò la sua avventura al Bologna nel 2015/16.

Il tweet

Il migliore in campo

Blerim DZEMAILI- Segna il gol decisivo, il gol che allontana quasi definitivamente il Bologna dalle sabbie mobili. Questo basta e avanza per la stagione dei felsinei.

Il peggiore in campo

Marcello TROTTA - Sbaglia una buona occasione nel primo tempo da posizione molto favorevole, ben servito da Palladino. Poi scompare dalla partita, non segna più. Nessun gol nelle ultime otto presenze.

La dichiarazione

Blerim DZEMAILI- "Questi sono tre punti che ci daranno tranquillità e che ci meritiamo. Siamo venuti a Crotone a fare la nostra partita. Era molto importante per noi vincere, ora possiamo chiudere il capitolo retrocessione e magari guardare avanti"

Il tabellino

Crotone - (4-3-3) Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden (dal 77' Simy), Crisetig, Capezzi (dal 57' Nalini); Palladino, Trotta (dal 64' Gnahore), Falcinelli. All. Nicola

Bologna - (4-3-3) Mirante; Masina, Maietta, Gastaldello (dal 42’ Oikonomou), Torosidis (dal 29’ Krafth); Dzemaili, Viviani (dall'83' Pulgar), Nagy; Krejci, Destro, Di Francesco. All. Donadoni

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Nola

Ammoniti: Palladino (C), Gastaldello (B), Falcinelli (C), Masina (B), Maietta (B), Nagy (B).