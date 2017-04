Al Cagliari basta un rigore di João Pedro: ennesimo ko per il Pescara

La tipica gara di fine stagione, quella sulla quale spende un sole abbagliante e in cui nessuna delle due squadre in campo ha più obiettivi da raggiungere, va al Cagliari: 1-0 al Pescara, battuto da un calcio di rigore messo a segno da João Pedro nel primo tempo e penalizzato dai soliti problemi offensivi. 3 punti in più per la banda Rastelli, al secondo successo casalingo di fila e matematicamente salva a 4 giornate dal termine; l'ennesimo ko per gli uomini di Zeman, che ormai non attendono altro che le (poco meritate) vacanze. A far discutere al Sant'Elia è semmai uno degli ultimi episodi della gara: quello che coinvolge Sulley Muntari, probabilmente vittima di insulti razzisti provenienti dalle tribune e così furioso da lasciare volontariamente il campo nel recupero, dopo essere stato ammonito dall'esordiente Minelli. Gesto che non sposta gli equilibri in campo, anche perché al suo posto entra Crescenzi, ma è una scena forte e insolita. La principale, forse, di un match con poco da raccontare.

La cronaca della partita

Parte bene il Pescara, che con Memushaj e Caprari squilla un paio di volte dalle parti di Rafael. Ma quando il Cagliari si sveglia, per la difesa di Zeman sono dolori. E dopo che Borriello ha mancato il vantaggio (ottimo stacco aereo, palla fuori di poco), i sardi passano al 23': mani in area di Fornasier a respingere una botta di João Pedro e calcio di rigore trasformato in maniera perfetta dallo stesso brasiliano. Pochi secondi dopo, ancora Borriello sfiora il raddoppio: miracoloso Fiorillo nel tenere al di qua della linea la sua incornata. Finale di tempo di marca biancazzurra, con Rafael protagonista: il portiere di casa prima esce sui piedi di Memushaj, quindi devia in angolo l'insidia a giro portata da Caprari.

Dopo l'intervallo è ancora il Pescara a farsi particolarmente pericoloso: Caprari non trova né la porta né Cerri dalla linea di fondo, Memushaj appoggia a Rafael in precaria coordinazione. Nel mezzo, Fiorillo dice di no a un sinistro di Borriello. A 20 minuti dalla fine Benali ha la grande occasione per rimettere in sesto partita e risultato: Rafael, dopo aver deviato il centro dal fondo di Milicevic, si oppone però anche al suo tap-in. Finale di tensione con l'episodio Muntari, che offusca però solo parzialmente il successo del Cagliari. Mentre il Pescara si trascina ormai senza forze verso la fine di un campionato da dimenticare.

La statistica chiave

Pescara ko, ma comunque volenteroso: sono 8 i tentativi verso lo specchio, record in questo campionato da parte dei biancocelesti.

Il migliore in campo

Rafael. Decisivo su Memushaj, su Caprari e soprattutto su Benali. Tre parate che tengono chiusa la porta e regalano i 3 punti al Cagliari.

Il peggiore in campo

Farias. Spento. Quasi mai riesce a trovare l'intesa con Borriello, tanto da uscire ben presto dalla partita senza rientrarvi più. La sua gara dura appena 65 minuti.

La dichiarazione

Zdenek Zeman: "Muntari? Sì, ha lasciato il campo a causa dei cori razzisti, anche se ha sbagliato a farsi giustizia da solo. Si parla tanto di razzismo nel calcio e oggi purtroppo è accaduto di nuovo".

Il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Salamon, Bruno Alves, Murru; Ionita (58' Faragò), Tachtsidis, Barella (77' Padoin); João Pedro; Farias (64' Sau), Borriello. All. Rastelli

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Fornasier, Bovo, Milicevic; Coulibaly (72' Brugman), Muntari (92' Crescenzi), Memushaj; Benali (72' Kastanos), Cerri, Caprari. All. Zeman

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Gol: 23' rig. João Pedro

Note: ammoniti Fornasier (P), Milicevic (P), Bruno Alves (C), Kastanos (P), Muntari (P)