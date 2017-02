Al Milan lo scontro diretto per l'Europa: Kucka-Deulofeu, 2-1 alla Fiorentina

“L'obiettivo è tornare in Europa, non importa se Champions League o Europa League: è la casa del Milan”. E proprio verso l'Europa, seguendo i dettami di Vincenzo Montella, continua a correre il Diavolo. Che a San Siro soffre, sbuffa, patisce, ma alla fine ha la meglio sulla Fiorentina: 2-1, grazie a Kucka e al primo gol italiano di Deulofeu, intervallati dal momentaneo e inutile pareggio di Kalinic. È la serata che qualche sentenza la propone, perché se la squadra di Montella rimane a contatto con le prime posizioni, quella di Paulo Sousa – priva, bene ricordarlo, dello squalificato Bernardeschi – se ne allontana in maniera forse definitiva. È il solito Milan stagionale: una squadra con valori probabilmente inferiori a quelli di tante altre avversarie, ma con dignità, orgoglio e un'organizzazione. I punti di ritardo dal quarto posto occupati da Inter e Atalanta, quando al termine del torneo mancano 13 giornate, sono solo 4.

La cronaca della partita

Gara vivace, vibrante. Sin da subito. Sosa e Vecino ci provano senza troppa convinzione, Abate entra in area solissimo ma sbaglia il cross per Bacca, Donnarumma si distende per appoggiare in angolo il sinistro a sorpresa di Borja Valero. Poi, al 16', il Milan passa: punizione di Sosa per Kucka, bravo a spizzare la sfera alle spalle dell'immobile Tatarusanu. 4 giri di lancette, però, e la Fiorentina trova immediatamente il pari: Chiesa al cross per Kalinic, che sbuca sul secondo palo e ribadisce in rete il gol dell'1-1. Ma è solo un'illusione, perché alla mezz'ora i rossoneri rimettono la testa avanti: Borja Valero perde palla sulla trequarti a contrasto con Sosa, Deulofeu recupera e segna il suo primo gol italiano con uno splendido tiro a giro dal limite. Prima dell'intervallo, ultimi brividi: Rodriguez incorna alto da pochi passi, poi è Pasalic a sfiorare il tris, con un destro di prima che sbatte contro il palo dopo essere stato sporcato da Tatarusanu.

Dopo l'intervallo, in campo si vede solo la Fiorentina, che costringe il Milan a rimanere quasi unicamente sulla difensiva. Donnarumma blocca sul sinistro dalla distanza di Vecino, Chiesa spaventa per due volte il portiere avversario con altrettanti tiri-cross, ma l'opportunità più clamorosa capita sui piedi probabilmente più sbagliati possibili: quelli di Sanchez, pescato da una punizione di Borja Valero ma sciagurato nello sparare alle stelle la deviazione al volo. Montella passa al 3-5-2 inserendo Zapata per Deulofeu, ma rischia lo stesso di portare la propria squadra al tris: Tatarusanu è decisivo su Abate, presentatosi solo davanti a lui. Il finale è pieno di mischie, di palloni gettati verso il limite dell'area rossonera, di brividi. Ma a parte un paio di parate elementari su Kalinic e Badelj, Donnarumma non deve sporcarsi veramente i guanti. E al fischio finale San Siro esplode: il Milan è ancora in corsa per l'Europa.

La statistica chiave

Il rinato Gerard Deulofeu ha trovato il gol dopo più di un anno: non segnava dal 28 dicembre 2015, contro lo Stoke, quando vestiva la maglia dell'Everton.

Il tweet

Il migliore in campo

Kucka. Per almeno un tempo è l'anima del centrocampo del Milan: non si ferma mai nell'opera di pressing e copertura. Segna l'1-0 ed evita il peggio su Salcedo. Gara di sostanza totale.

Il peggiore in campo

Bacca. Di nuovo titolare dopo la panchina di Roma, oltre a qualche buona sponda per i compagni non va. Battaglia a vuoto coi difensori avversari, sbaglia ancora una volta tanto e deve sopportare altri mugugni e fischi di San Siro.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka (73' Bertolacci), Sosa (86' Poli), Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu (73' Zapata). All. Montella

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa (71' Tello), Vecino, Borja Valero, Salcedo; Cristoforo (71' Badelj), Ilicic (81' Saponara); Kalinic. All. Paulo Sousa

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Gol: 16' Kucka (M), 20' Kalinic (F), 31' Deulofeu (M)

Note: ammoniti Salcedo (F), Vangioni (M), Gomez (M), Suso (M)