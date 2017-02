Al Sassuolo basta Pellegrini: il Genoa cade a Marassi e viene contestato

Prosegue inesorabile l'allergia alla vittoria del Genoa, che porta a sette le gare consecutive senza i tre punti. Dopo l'incoraggiante prove di Firenze, arriva un'altra battuta d'arresto, contro il Sassuolo di Di Francesco, che vince di misura e scavalca proprio la formazione rossoblù, portandosi a quota 28 punti in classifica.

Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Sotto il diluvio e "mosso" dal vento gelido di tramontana, parte meglio il Genoa che con Pandev, che al 18', illuminato dal "cavallo di ritorno" Palladino, conclude di prepotenza da due passi dovendo però fare i conti con la sensazionale respinta di Consigli.

Genoa-Sassuolo, Goran Pandev contrastato da Lorenzo Pellegrini. Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

I rossoblu, dopo un inizio match col piglio giusto, perdono di sostanza, agevolando la fluidità di manovra del Sassuolo, in vantaggio al 26': cross di Aquilani su calcio di punizione dalla sinistra, palla alzata dal colpo di testa di Pandev in copertura e finita sui piedi di Pellegrini il quale, ben appostato sul palo più lontano, insacca di controbalzo.

Esultanza Sassuolo al vantaggio di Lorenzo Pellegrini. Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Qui, gli emiliani cominciano a macinare gioco e sfiorano il raddoppio 2' più tardi con Matri, che da due passi spedisce a lato, di testa. Poi è il turno di , Duncan, bravo ad approfittare di uno svarione della retroguardia rossoblu: una volta scartato Lamanna, però, il centrocampista scuola Inter si allarga troppo e viene recuperato da Izzo. Nella ripresa rientra in campo un altro Genoa: dopo 6' Gentiletti colpisce la traversa da posizione ravvicinata su cross di Cataldi e, qualche istante dopo, Laxalt calcia alto dalle retrovie dopo il prezioso suggerimento del solito Palladino. Ma, aldilà di un'ulteriore coclusione dalla distanza di Hiljemark, è un fuoco di paglia. Il Sassuolo rischia di colpire e affondare la barca rossoblu in contropiede e finisce per aggiudicarsi il match. Nemmeno Pinilla, inserito nei minuti finali, riesce a rianimare il reparto offensivo, completamente neutralizzato dalla coppia Letschert-Acerbi. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia, così come i sostenitori liguri, che hanno fatto ufficialmente partire la contestazione.

La statistica chiave

Salgono a 7 le gare consecutive senza vittoria del Genoa.

Il tweet

Condizioni difficili a Marassi, quest'oggi, tra pioggia e tramontana.

Il migliore

Lorenzo PELLEGRINI (Sassuolo): ha una statistica incredibile sul suo curriculum 2016-2017: è l'unico centrocampista in Serie A ad aver segnato di destro, di sinistro, di testa, su rigore e da fuori area. Quando si dice "un giocatore completo"...

Il peggiore

Giovanni SIMEONE (Genoa): viene reso totalmente inoffensivo dalla marcatura a francobollo di Acerbi. Giornata da dimenticare.

Genoa-Sassuolo, Giovanni SImeone. Serie A 2016-2017 (LaPresse)Eurosport

Il tabellino

GENOA-SASSUOLO 0-1

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Gentiletti; Edenilson (84' Pinilla), Cataldi, Hiljemark (73' Ntcham), Laxalt; Pandev (68' Taarabt), Simeone, Palladino. All.: Jurić.

L'allenatore del Genoa Ivan Jurić durante Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini (85' Mazzitelli), Aquilani, Duncan; Berardi (72' Politano), Matri (78' Ricci), Ragusa. All.: Di Francesco.

L'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco durante Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Arbitro: Carmine Russo di Avellino.

Gol: 26' Pellegrini (S).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Aquilani, Cataldi, Izzo.