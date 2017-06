Alex Sandro ha deciso, vuole il Chelsea: alla Juventus non meno di 60 milioni di euro

Questione di giorni, forse, o comunque di trovare la giusta formula per chiudere un affare superiore ai 60 milioni di euro col Chelsea, e poi Alex Sandro lascerà Torino e la Juventus per volare in Premier League da Antonio Conte. Se ne parla da tempo, ma gli ultimi rumours che abbiamo raccolto da Torino parlano di una decisione ormai presa. L'ex Porto ha deciso di lasciare la Vecchia Signora e sposare il progetto Chelsea.

Un affare da quasi 70 milioni di euro

Inutile anche l'estremo tentativo di Marotta di proporre un nuovo contratto - con adeguamento di stipendio - all'esterno brasiliano che, forte anche la volontà della famiglia, ha deciso di provare questa nuova avventura in Premier League allettato dalla corte serrata di Conte e dalle sterline di Abramovich. Un affare da almeno 60 milioni di euro cash, più una serie di bonus che potrebbe far lievitare la cifra fino a 70 milioni. Un affare sotto l'aspetto economico per le casse bianconere, visto che il brasiliano era arrivato due stagioni fa dal Porto per circa 27 milioni di euro. Certo, dal punto di vista tecnico e tattico un bel grattacapo per Allegri visto che parliamo di uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno mancino dell'intero panorama mondiale. Ma Marotta era stato chiaro parlando di "voler tenere solo giocatori motivati".

Via Dani Alves e Alex Sandro, e ora la Juve cosa fa?

Una volta incassati i soldi del brasiliano, e salutato l'altro partente Dani Alves, Marotta procederà con gli acquisti a cominciare dal ritorno anticipato dall'Atalanta di Leonardo Spinazzola. Che però non potrà certo essere il solo innesto. Continuano i contatti con il Milan per De Sciglio e con lo United per Darmian (più facile che arrivi il rossonero, Mourinho infatti non vorrebbe privarsi dell'Italiano), mentre piace sempre Fabinho del Monaco e ovviamente Douglas Costa e Bernardeschi.