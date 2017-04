Alì Adnan cuore d'oro: visita una famiglia di rifugiati iracheni e li invita a pranzo

Alì Adnan, terzino iraqeno dell’Udinese non dimentica le proprie origini ed è perfettamente conscio di essere un privilegiato. A differenza di tanti connazionali, che ogni giorno sono costretti a scappare dal proprio paese, devastato dalla guerra, affrontando viaggi durissimi ed avventurosi verso l’Europa nei quali alcuni trovano purtroppo anche la morte: Alì in Italia è arrivato dall’ingresso principale, grazie al suo talento che gli ha permesso di guadagnarsi le attenzioni dell’Udinese e un contratto in Serie A.

Per tanti rifugiati Adnan è un idolo e proprio per omaggiarli Alì ha scelto di spendere il proprio giorno libero dopo il successo contro il Cagliari, recandosi nella caserma Friuli di Udine per fare visita a una famiglia di iracheni che si trova nel capoluogo friulano nell’ambito del programma di prima accoglienza di rifugiati. Adnan, accompagnato dai volontari della Croce rossa e dal capo di gabinetto della questura, Giovanni Belmonte, ha portato dei pasticcini e si è intrattenuto oltre un’ora a parlare con la famiglia promettendo di tornare presto per portarli tutti a cena in un ristorante della città friulana. Lo stesso Adnan ha postato la foto ricordo coi suoi nuovi amici… “Nonostante la loro situazione difficile, i loro sorrisi restano bellissimi” ha scritto il mancino iraqeno che si è reso protagonista di un gesto da campione.