Allarme dalla Uefa: “Ci sono nove club troppo ricchi”, nessuno di questi è italiano...

Aleksander Ceferin, nuovo presidente della Uefa, ha rilasciato nelle ultime ore un report circa il gap economico presente in Europa tra alcuni top club e le altre squadre. Il presidente sloveno mostra preoccupazione per questo squilibrio di risorse economiche.

IL REPORT

Ci sono nove club in Europa troppo ricchi: si tratta di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e PSG. Ceferin aggiunge: “In quanto custode del gioco in Europa la Uefa deve rimanere vigile e prendere atto delle tendenze meno positive evidenziate nella relazione, come un ritorno alla forte crescita dei salari e la crescente concentrazione di sponsorizzazioni e ricavi commerciali tra una manciata di club“. Infine il presidente della Uefa ribadisce l’importanza del Fair Play Finanziario.

Matteo Falleni