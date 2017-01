Allegri: "Abbiamo già vinto campionato delle critiche"

"Siamo in linea con l'andamento del campionato. Sicuramente quest'anno abbiamo già vinto il campionato delle critiche". Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. "Siamo primi e speriamo di rimanerci. Anche Roma, Napoli e Inter sono state costruite per vincere", ha aggiunto il tecnico bianconero.

"Io ormai sono abituato alla critiche. Al Milan mi criticavano, alla Juve mi criticavano. Io lavoro per portare in fondo i risultati, l'obiettivo è arrivare a marzo dentro tutte le competizioni", ha dichiarato ancora Allegri. "Il campionato sarà una sfida affascinante, un testa a testa fino al termine della stagione", ha spiegato sempre il tecnico bianconero.

"Marchisio ha un affaticamento muscolare, niente di preoccupante. Mercoledì sarà a disposizione - ha spiegato - Domani giochiamo con la difesa a quattro. In mezzo giocheranno Bonucci e Chiellini, Lichtsteiner e Asamoah. C'è anche Dani Alves, che non è in condizioni ottimali, ma se serve può giocare mezzora". I dubbi sono tutti a centrocampo. "Devo decidere se giocare con Pjanic nei tre di centrocampo o davanti. Hernanes potrebbe giocare davanti alla difesa", ha spiegato. In ballottaggio per una maglia anche Rincon e Khedira. In avanti si potrebbe rivedere il tridente Dybala, Huguain Mandzukic, anche se Allegri non ha escluso la presenza di "Cuadrado al posto di uno dei tre davanti". Ci sarà la possibilità di rivedere anche Pjaca. "Titolare sicuramente no, ma sarà della partita: più gioca, più migliora perché ha qualità straordinarie", ha detto. Capitolo mercato. "Evra sta cercando una soluzione, è un giocatore in uscita e vediamo cosa succederà", ha dichiarato Allegri.

"Prima di tutto complimenti a Inzaghi, la Lazio ha grande qualità e organizzazione. Sarà una partita equilibrata, siamo pronti per giocare una sfida importante e portare a casa i tre punti - ha detto a proposito della Lazio - Il campionato non è mai stato chiuso e mai lo sarà. Vincere è sempre difficile, soprattutto per chi fa questi numeri. Noi abbiamo giocato 19 partite, per avere dieci di vantaggio e chiudere campionato si doveva vincerle tutte: cosa impossibile". "A questo punto della stagione i campionati non sono mai chiusi. Solo due anni fa la Juve ha vinto il campionato con 5 giornate di anticipo. Bisogna togliersi dalla mente che vincere sia facile, vince una sola e quando lo si fa è una cosa straordinaria", ha detto ancora Allegri.

"La Juve deve vincere, anche soffrendo, indipendentemente dal mercato fatto. Ci vuole quindi grande equilibrio. Ci sono momenti in cui tutto va bene e siamo dentro tutte le competizioni. La forza che dobbiamo avere è l'equilibrio, passare da momenti in cui le cose vanno bene a quelli in cui le cose vanno meno bene e gestirli. Io mi rivolgo a tutto l'ambiente, anche a me stesso. Nessuno ci regala niente", ha proseguito Allegri. "Noi dobbiamo avere entusiasmo, perché giochiamo una Champions in cui l'obiettivo è arrivare in fondo a Cardiff", ha ricordato il tecnico. Domani per Allegri è un appuntamento doppiamente importante. "Per le 300 partite devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me dall'Aglianese alla Juventus. Spero di farne altrettante", ha concluso.