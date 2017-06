Allegri 'blinda' Bonucci: "E' il futuro leader della Juventus"

E’ un’estate particolare quella di casa Juve, presa dentro da una finale di Champions League che ha lasciato non pochi strascichi e un giro di mercato – almeno a parole – che sta facendo passare i bianconeri come un supermercato d’Europa per le più ricche. Dani Alves prima, Alex Sandro poi. Il Dybala tirato in mezzo dallo stesso terzino brasiliano ma soprattutto Leonardo Bonucci, finito nel mirino della papabili cessioni proprio per quanto chiacchierato – e poi smentito – dentro lo spogliatoio di quella notte maledetta di Cardiff.

Insomma, una stagione che per tutte le altre – in Italia – sarebbe stata da sogno, ha portato a un paradossale e inaspettato momento di difficoltà. E forse anche per questo, a correre ai riparti, ha provato a pensarci Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese si è raccontato ai microfoni del programma Sky di Paolo Condò, sottolineando un passaggio importante proprio sul futuro di Leonardo Bonucci.

Allegri è infatti ritornato sulla stagione vissuta, ripercorrendo le trame di un rapporto improvvisamente complicatosi con quel litigio in campionato dopo il Palermo e la successiva esclusione per motivi disciplinari dal match di Porto. Poi, però, le parole dolci che suonano come un segnale anche alla società:

" In quel momento particolare era giusto fare così. Ci sono momenti in cui è giusto chiudere un occhio e dei momenti in cui gli occhi vanno tenuti entrambi aperti. Lui aveva sbagliato, avevo sbagliato anche io, infatti mi sono autopunito, ed era giusto che Leo stesse fuori. E’ stata una partita importante e decisiva e se anche avessimo perso dopo avremmo avuto la forza per vincerne altre dieci. Contro il Porto abbiamo giocato bene, poi dopo due giorni Bonucci è rientrato perché è un giocatore importante, straordinario e soprattutto deve capire che sarà il futuro leader dello spogliatoio della Juventus. "

Insomma, con l’incoronazione a futuro leader della Juventus Allegri sembra voler levare Bonucci dal mercato, anche perché una sua parteza unita a quella ormai certa di Alves e sempre più probabile di Alex Sandro, significherebbe per la Juventus perdere ¾ della difesa titolare. Basterà come punto di partenza e segnale distensivo da cui ripartire? La palla a questo punto passa a Marotta, Paratici e al diretto interessato.