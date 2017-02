Allegri chiude le polemiche e strizza l'occhio alla Juve: "100 partite? Spero di farne 300"

Tanti gli argomenti trattati da Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia del match contro il Cagliari: dalle infinite polemiche con l’Inter alle condizioni di Marchisio, Barzagli e Benatia fino alla strizzata d’occhio al futuro societario. Li dividiamo come al solito in punti.

Inter, Elkann eccetera: Allegri mette fine alle polemiche

“Non commento il pensiero di altre persone. A una settimana dalla gara continuare a fare polemiche è da sciocchi, non ha senso. E' stata una gara di alto livello e chi l'ha vista si è divertito. E' stata una bella serata di sport e basta. Il futuro dell'Inter è roseo perché ha una buona squadra. La Juve ha vinto una gara meritatamente con l'Inter. Fortunatamente sono partiti male per il nostro campionato e non voglio aggiungere altro a questo argomento”.

Andrea Agnelli, John Elkann, LaPresseLaPresse

Capitolo singoli: Marchisio, Benatia, Barzagli

“Marchisio Ieri ha fatto allenamento e oggi valuterò. Cosi come lui anche Khedira, Pjanic che è uscito con una botta dopo Crotone. Rincon ha fatto una buona gara e c'è Sturato che sta bene. Domani rientrano Chiellini, Alex Sandro. Davanti ci saranno Dybala e Higuain, dovrò vedere se far giocare Mandzukic o mettere Sturaro o Pjaca. Benatia terzino destro? Lui fa meglio il centrale, li vedo meglio Barzagli che sarà out per qualche giorno. Benatia è in una buona condizione. E' un'alternativa, è a disposizione. Può prendere il posto anche a Bonucci. Abbiamo già giocato 8 gare da inizio anno e ci sono giocatori che ne hanno fatte 7-8- Ho cinque centrali di livello e se riposa qualcuno non fa male".

Testa al Cagliari con un obiettivo: 5 vittorie consecutive

"Domani affrontiamo il Cagliari che ha un buon ruolino di marcia, da quinto-sesto posto. Fa tanti gol in casa, è veloce, hanno fatto bei risultati con grandi squadre. E' un momento delicato della stagione, bisogna mantenere a distanza Roma e Napoli. Quest'anno non abbiamo mai fatto cinque vittorie di seguito in campionato e sarà il nostro obiettivo domani".

Si avvicinano le coppe...

"E' un momento decisivo perche è la seconda trasferta in 3 giorni. Siamo in una buona condizione fisica ed è questo importante, arrivare nella fase giusta con tutti a disposizione".

Futuro: una strizzata d’occhio alla Juve

“Se avevo mai pensato di arrivare a 100 partite con la Juve? Non ci ho mai pensato perché quanto fatto rimane e non ho mai pensato ai numeri. Basta arrivare primi in campionato e terminare bene Champions e Coppa Italia. I numeri sono fatti per essere battuti. Spero ce ne siano altre 300 o 400, io sto bene qui. Se ci sarà qualcosa che non va la società sarà la prima a saperlo. Non posso smentire niente che non ho mai detto o confermare una cosa inesistente. Sto bene qui, ho ancora un anno e mezzo di contratto. Poi a tempo dovuto ci incontreremo con la società, dovremo parlare perché è normale".