Allegri: "Col Sassuolo può essere la gara di Pjaca. Troviamo gli stimoli anche con le piccole"

"A Gigi Buffon ho fatto gli auguri, gli ho detto che non deve pensarci. La sua forza è sentirsi sempre giovane e avere grande entusiasmo. Deve essere così per arrivare al termine della carriera. Poi non è detto che debba smettere dopo il Mondiale, se sta bene fisicamente può anche continuare". Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida col Sassuolo, fa i suoi personali auguri a Gigi Buffon e torna a parlare della svolta tattica che ha portato due vittorie e maggiori certezze alla squadra.

“Per arrivare in fondo al campionato servono tante vittorie. Fino ad ora con questo sistema abbiamo vinto due gare in campionato e una in Coppa Italia. Ma domani è la partita più difficile: è facile giocare contro la Lazio dopo aver preso degli schiaffi e poi una semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Domani è una prova importante per dimostrare che anche quando ci sono le partite che sulla carta danno meno stimoli bisogna saperle affrontare. L'importante è vincere e avere sempre l'atteggiamento giusto".

Parlando del Sassuolo, avversario contro cui lo scorso anno i bianconeri persero: allegri chiede massima concentrazione “A Sassuolo abbiamo pareggiato e perso, domani sarebbe l'ora di portare a casa i tre punti. Il Sassuolo sta riprendendo a giocare e sta facendo buoni risultati. Sono rientrati giocatori importanti e Di Francesco è un ottimo allenatore. Dobbiamo presentarci bene domani, ho una squadra responsabile e sanno che domani bisogna fare una partita tosta. Chi gioca? Domani i dubbi sono Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. "Stanno tutti bene, siamo in una buona condizione. Lichtsteiner e Alex Sandro stanno bene, anche Dani Alves e lo stesso Pjaca. Domani compreso Mattiello sono tutti a disposizione".

Capitolo singoli, difficile l'impiego dall'inizio di Marchisio. "E' un giocatore compatibile con il nuovo modulo, è a disposizione ma difficilmente sarà della partita". Possibile spazio a Rincon quindi perché per Allegri "può giocare sia a destro che a sinistra ed è compatibile con questo modulo". A Sassuolo potrebbe essere la grande occasione per Marko Pjaca di partire da titolare. "Ha grandi qualità, deve crescere e imparare di più a soffrire. Quando sarà chiamato in causa farà un'ottima prestazione. Anche lui sta migliorando, con questo sistema abbiamo bisogno di lui". Un modulo, il 4-2-3-1, che sembra esaltare anche le caratteristiche di Pjanic. "Miralem sa giocare a pallone, poi se dieci metri più avanti o dietro non cambia. I numeri lasciano il tempo che trovano, importante è fare bene quando abbiamo la palla. Contro il Milan nell' ultimo quarto d'ora siamo andati in difficoltà anche se in superiorità", ha detto Allegri. In avanti confermato il tridente con Mandzukic esterno, Dybala e Higuain che sembra proprio giovarsi dal cambio di sistema. "Higuain ha sempre fatto gol, con qualsiasi sistema, e i gol li farà sempre", ha spiegato il tecnico bianconero. Infine sugli avversari, Allegri ha concluso: "Il Sassuolo sta riprendendo a giocare e sta facendo buoni risultati. Sono rientrati giocatori importanti e Di Francesco è un ottimo allenatore. Dobbiamo presentarci bene domani, ho una squadra responsabile e sanno che domani bisogna fare una partita tosta".