Allegri: “Con l’Atalanta niente turnover. Triplete? Pensiamo a vincere questo scudetto…”

" Triplete? Intanto vinciamo lo scudetto, poi la finale di Coppa Italia va giocata e per la Champions mancano ancora due partite. Quello che conta sarà il risultato quando finiremo il 4 giugno". "

Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l'Atalanta, l’ultima partita prima della semifinale di Champions: un crocevia importante che può avvicinare i bianconeri al sesto scudetto…

" E' un mese importante, dobbiamo essere sereni nell'affrontare una partita per volta – ha aggiunto il tecnico livornese - Domani è una partita contro una squadra che sta facendo una annata straordinaria, stanno dando continuità alla loro tradizione che è creare giovani interessanti. Complimenti a Gasperini ed alla società. Per loro è una tappa di avvicinamento all'Europa, per noi allo scudetto. Dobbiamo vincere per non dare possibilità alla Roma. E' un momento importante. Da qui alla fine non si può più sbagliare. Fino ad ora non abbiamo ancora vinto niente, quindi dobbiamo fare un passo alla volta". "

Niente turnover: dietro giocano Alves, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro

A chi gli chiede lumi riguardo le scelte Allegri rivela che in difesa giocheranno i quattro protagonisti del doppio match vinto contro l’Atalanta.

" Turnover? Per domani ho scelto i migliori giocatori per questa partita, stanno tutti bene. Dobbiamo solo pensare a vincere la partita, perchè è una delle due gare cruciali del campionato insieme a quella con il Torino. Io faccio delle scelte, l'importante è che tutti stanno facendo cose importanti. Per arrivare fino in fondo c'è bisogno di tutti. In porta torna Buffon, in difesa giocheranno Dani Alves, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro. Davanti i soli quattro. A centrocampo Khedira gioca perchè è squalificato a Monaco. "

In sostanza l'unico dubbio è la presenza di uno fra Marchisio e Pjanic al fianco di Khedira. Fra i convocati non c’è Rugani, out precauzionalmente per una contusione.