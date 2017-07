Allegri: "Dette cose non vere su Cardiff, screditata la nostra grande stagione"

"Dopo la finale si sono dette cose che neanche la fantasia di un regista di Hollywood avrebbe partorito. È stata screditata la nostra annata straordinaria e mi spiace che scudetto e Coppa Italia non siano stati festeggiati come sarebbe stato giusto fare".

Massimiliano Allegri non ci sta e in una delle prime uscite ufficiali della sua Juventus, direttamente dagli Stati Uniti, torna su una questione che nonostante tutto resta calda: ovvero il finale della scorsa stagione. Il tecnico juventino ha parlato al margine della presentazione di De Sciglio in maglia bianconera e prima della sfida tra Juventus e Barcellona che disputerà proprio questa notte a New York per l’International Champions Cup. Allegri ha poi così proseguito:

" A Cardiff, molto semplicemente, il Real si è dimostrato più forte e noi. Ora dobbiamo ripartire con la voglia di fare un'altra grande stagione e un'altra grande Champions League. Non sarà semplice, perché le avversarie si sono rinforzate, non solo il Milan, ma anche il Napoli e La Roma. Il campionato sarà più complicato. "

L'amarezza di Allegri non intacca però la positività del tecnico per la prossima stagione, specie dopo le mosse di mercato in casa bianconera che evidentemente hanno soddisfatto l’allenatore

" Sono arrivati giocatori importanti e il mercato non è finito. Abbiamo gli uomini per giocare anche con tre elementi a centrocampo e come spesso accadrà, durante la stagione, si potrà cambiare modulo. La partenza di Bonucci? Come spesso accade nel calcio i giocatori a volte sentono la necessità di cambiare. "