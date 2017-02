Allegri: "Futuro in Premier? Non confermo, nè smentisco. Comunque c'è sintonia con la Juve"

Roma e Napoli chiamano a suon di goleade, la Juventus risponde presente e non si lascia scappare la chance di piazzare l’allungo che potrebbe essere decisivo per lo scudetto. Con la pazienza della grandissima squadra e rischiando zero i bianconeri espugnano lo Scida con le reti di Mandzukic e Higuain nella ripresa. Si tratta della 19esima vittoria nelle ultime 23 gare, un ruolino da schiacciasassi che fa ben sperare in vista del fitto calendario di impegni che vedrà impegnati la Signora in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Massimiliano Allegri (Juventus): “Non era una partita semplice, ma il nostro compito era quello di vincere e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo il Crotone ci ha chiuso un po’ gli spazi e noi circolavamo poco velocemente la palla, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e poi a chiuderla. I ragazzi hanno fatto bene, ma non dobbiamo parlare di fuga perché il campionato è ancora lungo. Ora ci aspetta un’altra difficile trasferta a Cagliari perché i rossoblu in casa sono una squadra difficile da affrontare. La crescita di Pjanic? Se gli dico di fare la punta la fa e la fa anche bene: in quella posizione riesce a distribuirsi meglio per il campo e gestisce meglio le energie. Pjaca? Stasera ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo è giovane, gli va dato tempo, ma da qui alla fine ci darà sicuramente una grossa mano. Solo vittorie col 4-2-3-1? Dopo Firenze c’è stata una piccola svolta, era il momento di fare un cambiamento: i giocatori si sono messi a disposizione e l’entusiasmo è tornato. Le voci che mi danno in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia: ora dobbiamo solo pensare a vincere e comunque c’è ancora un altro anno e mezzo di contratto".

Leonardo Bonucci (Juventus): “In queste partite non c’è nulla di semplice, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi per giocare in verticale, ma abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Il nuovo modulo? Quando c’è, da parte di tutti, voglia di mettersi a disposizione, diventa tutto più facile. Fuga? Abbiamo ristabilito le distanze: il compito nostro è di mantenerle, anzi di aumentarle”.